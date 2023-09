Marcelo Flores asegura ser mejor jugador que Philippe Coutinho y Eden Hazard por sus habilidades con el balón

El nuevo fichaje estelar de los Tigres de la UANL, Marcelo Flores, aseguró que sus más grandes ídolos dentro del fútbol son los delanteros Ronaldinho y Lionel Messi al considerarlos como dos figuras que han marcado un antes y un después en el deporte; asimismo consideró que él tiene gran parte de estas cualidades y minimizó las habilidades de importantes estrellas del balompié europeo como Philippe Coutinho y Eden Hazard.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida al periodista Vladimir García de TUDN, donde afirmó que tiene muchas más habilidades al momento de manejar el balón que el belga y el brasileño, por lo que se mostró confiado de poder explotarlas en México para poder regresar al fútbol del viejo continente.

“Cuando era niño mi ídolo era Ronaldinho, después Messi, cada jugador es diferente, pero creo que tengo más cosas de Coutinho y Hazard por mi agilidad, por cómo muevo el balón, veo muchos videos de ellos y me encantaba verlos en su prime”, expresó.

El mediocampista de 19 años debutó el pasado fin de semana en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX durante el partido contra los Rojinegros del Atlas correspondiente a la jornada 8; ahora busca poder conquistar el título de campeón con el equipo que ya salió victorioso durante el torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

“Ganar, como lo hizo Lainez que vino y ganó el título. Ganar todos los campeonatos sería la mejor cosa que pueda pasar. Él es joven y cuando llegué a Selección no conocía a nadie, estaba un poco nervioso, pero él me acogió, me tranquilizó, siempre le agradezco por eso, siempre estamos en contacto, es muy buen amigo”, detalló Marcelo Flores al hablar sobre sus objetivos y sus compañeros.

Para finalizar el jugador de los Tigres de la UANL manifestó su deseo de poder consolidarse como una de las figuras más importantes dentro de la selección mexicana de Jaime Lozano para poder ganarse un puesto en el Mundial de 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México.

“Para mí (objetivo individual) es mejorar todos los días, ponerme en un lugar que me vean en Selección, en Europa, trabajar en mí mismo y crecer como jugador para el futuro”, concluyó.

