Igor Lichnovsky se muestra dispuesto para apoyar a las Águilas del América en alcanzar el título de campeón

El futbolista chileno, Igor Lichnovsky, tuvo su ansiado debut con las Águilas del Club América el pasado fin de semana para el Clásico Nacional ante las Chivas Rayadas de Guadalajara en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX y ahora desea seguir ampliando su legado dentro de la organización azulcrema para intentar llegar a ser campeón.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista para TUDN, donde la nueva figura del Club América mostró su total disposición con el técnico André Jardine y con el resto de sus compañeros para apoyarlos en todo lo que pueda; asimismo reconoció que existen jerarquías y que respeta a cada una de ellas en el equipo.

“Vengo con gran disposición, se los dije, ‘hermanos, yo los puedo ayudar, en qué los puedo servir’. Sin duda la competencia por jerarquía, por nombre, por experiencia y el rendimiento, depende más del momento en sí, por todo eso América tiene todo lo necesario para cumplir el objetivo principal”, expresó.

“Detalles que a veces no se pueden ver desde arriba en mis compañeros, jugadorazos, Kevin (Álvarez) está más que comprobado que va a seguir desarrollándose para ser el lateral de Selección. La competencia es la que tiene que tener América, espectacular, me tocó estar del otro lado, sufrir el partido desde afuera, y ahora estar de tu lado entiendes muchas cosas”, agregó en sus declaraciones.

Lichnovsky se mostró agradecido por la oportunidad que le está brindando la directiva de los aztecas y resaltó el respaldo que le han brindado sus compañeros desde el primer día que dijo presente en los entrenamientos.

“Soy un agradecido y lo repito nuevamente, soy un futbolista que depende de sus compañeros, siento que de las cualidades que la vida, no tanto el fútbol, me ha formado puedo aportar aquello que no es tan normal en el fútbol”, destacó.

