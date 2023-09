Juan Escobar advierte que Cruz Azul no tiene margen de error para clasificar a la Liguilla del torneo Apertura 2023

La Máquina de Cruz Azul se encuentra en medio de un momento de suma importancia dentro del torneo Apertura 2023 de la Liga MX al ubicarse en los últimos lugares de la tabla de clasificación con apenas cinco puntos acumulados hasta la fecha, por lo que muchos de sus jugadores han mostrado su enfoque de mejorar el desempeño general de la plantilla para intentar sumar mayores resultados positivos y así poder intentar avanzar a la Liguilla.

Uno de estos es el paraguayo Juan Escobar, quien reconoció que no existe margen de error para el equipo y están prácticamente obligados a ganar todos los partidos que les restan del campeonato para poder intentar alcanzar uno de los puestos de repechaje que les permitan buscar su pase a la siguiente ronda del torneo Apertura para demostrar que son uno de los mejores clubes del balompié azteca.

“Estamos en una posición difícil; tenemos la posibilidad de entrar todavía en los primeros cuatro o en el cuarto lugar. Estamos trabajando, dejando atrás lo que veníamos haciendo y enfocándonos en lo que viene. Hay mucha calidad y lo demostramos en muchos partidos, lastimosamente no se dio (el resultado), pero ahí vamos. Margen de error ya no hay, ya no podemos regalar nada”, expresó el jugador en conferencia de prensa.

Al ser cuestionado sobre si los jugadores de la organización celeste sentían vergüenza deportiva por los resultados que han obtenido este año, resaltó que no ha visto a sus compañeros con esa actitud y que al contrario se sienten con la obligación de buscar la victoria en cada uno de los partidos que disputan.

“No sé si decir vergüenza deportiva; creo que los compañeros, en casi todos los partidos, lo han dado todo, jugaron muy bien, lastimosamente algunos errores que cometimos nos han costado, pero ya se vio que si nos ponemos las pilas y cada uno da lo mejor le podemos pelear a cualquiera”, enfatizó la estrella.

“Sabemos lo que es Cruz Azul; estamos conscientes de eso. Estamos en el club grande; entendemos que debemos estar en los primeros puestos. Estamos trabajando bien, de buena manera, tratando de dar la vuelta esto y llegar lo más lejos posible”, agregó Juan Escobar en sus declaraciones.

Para finalizar, Escobar admitió que este ha sido el momento más complicado que le ha tocado vivir dentro del fútbol mexicano desde su llegada a la Máquina de Cruz Azul en el torneo Apertura 2019.

“Me cuesta un poquito más, por la responsabilidad que tengo ahora, pero siento mucha confianza en los compañeros, sé la calidad de los jugadores, de los chavos que están subiendo, a esto tenemos que darle vuelta. Se sabe lo complicado que es estar en esta posición, pero debemos tratar de hacer lo mejor, para contar otra historia, una linda, y espero que termine bien”, concluyó.

Sigue leyendo:

–La mexicana Montserrat Rendón subirá al octágono en el UFC Fight Night 228

–Federico Valverde ya piensa en su salida del Real Madrid: “Me gustaría retirarme en Peñarol”

–Gerard Piqué y Clara Chía se gastaron miles de dólares durante sus vacaciones por Croacia