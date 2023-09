Max Verstappen sobre declaraciones del mexicano Sergio “Checo” Pérez: “Nuestros autos son iguales”

El neerlandés Max Verstappen sigue su marcha indetenible hacia la coronación como monarca de la temporada 2023 de la Fórmula 1. El piloto de Red Bull demostró su dominio total del circuito de Suzuka, Japón luego de liderar en los tres entrenamientos libres y en una pole que se llevó con un tiempo de de 1:28.877, seguido del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, ambos de McLaren.

Claramente Verstappen controla como nadie al monoplaza RB19, aparentemente mucho mejor que su compañero de equipo, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien dijo haber sentido “extraño” y con problemas de estabilización al vehículo de Red Bull. Sobre estas declaraciones, el neerlandés aseguró que “lo único que puedo decir es que nuestros autos son iguales” en declaraciones recogidas por Motorsport.

En rueda de prensa, la pregunta sobre la nueva normativa de la FIA sobre la flexión de los alerones y cómo podría haber afectado ello en Singapur no se hizo esperar. Verstappen no se cortó y respondió a todos aquellos que tuvieran dudas en algún momento: “La nueva normativa no nos afectó, los más escépticos se pueden ir al infierno”.

Verstappen, que firmó su décima pole de la temporada, también mandó un mensaje a los críticos tras el bajón de Red Bull en Singapur, donde no estuvo entre los diez primeros por primera vez desde el Gran Premio de Rusia de 2018.

Esta falla en el rendimiento coincidió con una nueva norma de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para controlar la flexión de los alerones delanteros.

“Tuvimos un mal fin de semana en Singapur y todo el mundo empezó a hablar de que se debía a la nueva directiva técnica. Se pueden ir todos al carajo”, contestó.

