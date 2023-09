Natti Natasha recibe cientos de comentarios negativos por su canción con Tokischa 

Tras el estreno del remix del tema ‘No pare’ las críticas llueven sobre Natti Natasha. Muchos de los seguidores de la dominicana no están para nada felices con esta canción que cuenta con la colaboración de Tokischa.

En la cuenta de Instagram de Natti Natasha es donde principalmente se encuentran las objeciones a esta colaboración, la cual es la primera entre estas dos dominicanas que son reconocidas en Latinoamérica y el mundo.

“Qué decepción Natti”, “Lo más basura que he escuchado en mis 33 años de vida. Asco de canción”, “Toki debería retirarse esa vulgaridad. Cansa ya”, “Que poca capacidad intelectual de estas tipas”, “A veces uno quiere apoyar, ¡pero no se dejan si por mí fuera sacara a Tokisha de la radio!”, “Padre enséñele algo positivo a esta generación!! Especial a la juventud, ya que Natti es madre de una hija” y “La vulgaridad en su máxima expresión. Los tiempos cambian” son parte de las opiniones que los internautas dejan tras escuchar la canción y ver el video que está disponible en YouTube.

El remix de ‘No pare’ llega pocas semanas después del estreno de la canción por parte de Natti Natasha, el cual estuvo envuelto en una gran polémica.

Previo al estreno de la canción se filtró una imagen de la cantante dominicana con poca ropa y hasta se habló de que ella le estaba siento infiel a Raphy Pina, su pareja que actualmente está en prisión. Esa misma imagen resulta ser la que usó Natti Natasha para promocionar su tema, en el cual derrocha su sensualidad con sus atrevidos movimientos.

En medio de ese torbellino, su pareja no dudó en enviarle un mensaje de apoyo y de aclaratoria a todos los que la señalaban de estarle fallando a su pareja y padre de su hija.

“La fama no es para todo el mundo. Quien no tenga la correa ajustada para aguantar esa presión mental, se hunde en el abismo de la especulación, la madre de todo las maldiciones. De los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir las personas que uno debe tener cerca en buenas y malas, y más aún quien uno tenga como pareja, me RESPETA y ME AMA como la AMO YO”, dijo el empresario al comienzo.

