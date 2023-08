Raphy Pina en defensa de Natti Natasha: “Si la conocieran de verdad la amarían como yo” 

La polémica ha rodeado a Natti Natasha y a Raphy Pina por algunas semanas. La pareja conformada por la cantante y el empresario de la industria musical, quien actualmente se encuentra en prisión, se mantuvo en el ojo del huracán tras los rumores de infidelidad por parte de la intérprete.

Estos comentarios que se viralizaron en las redes sociales fueron aplastados por la dominicana, quien aprovechó para hacer una canción que se ha vuelto tendencia en las redes.

Ahora, pocos días después del estreno del tema, su pareja se ha manifestado al respecto con un texto a través de su perfil de Instagram.

“La fama no es para todo el mundo. Quien no tenga la correa ajustada para aguantar esa presión mental, se hunde en el abismo de la especulación, la madre de todo las maldiciones. De los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir las personas que uno debe tener cerca en buenas y malas, y más aún quien uno tenga como pareja, me RESPETA y ME AMA como la AMO YO”, dijo el empresario al comienzo.

“Dios nos regaló una VIDA nueva para amar, disfrutar y proteger, que aunque en momentos sienta que el mundo se viene encima, sigue hacia adelante, y más en este mundo de las fantasías llamado música “Entretenimiento”, un arte fantasioso que quien no se despega del personaje, la fama le consume hasta lo más importante que tenemos que es el amor y la unión familiar, esa es la prioridad que debemos tener, y no lo que tiene fecha de expiración. Mírenme qué tranquilo estoy esperando de nuevo volver a estar con los míos, y disfrutar de la familia y decirle a la fama que cuando quiera irse, tendremos más tiempo para nosotros. LOS AMO y si la conocieran de verdad la amarían y apoyarían como YO 🫶🏻❤️. Fin de la especulación. Att Rafael Pina Nieves”, concluyó Pina, dejando claro su amor por Natti Natasha.

Este texto el boricua lo acompañó de la canción ‘No pare”, con la que Natti Natasha salió al paso tras las especulaciones de la infidelidad. En los comentarios, muchas han sido las personas que han expresado su apoyo a la pareja y sus deseos de que pronto estén de nuevo juntos físicamente.

