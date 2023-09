Rosalía presume su cinturita de infarto y abdomen de acero

La cantante Rosalía el pasado viernes en horas de la noche volvió a compartir una nueva galería de fotos de lo que ha estado conociendo o visitando en los últimos días, y es que esta vez se trata de Italia, donde además sorprendió con una selfie junto a Kylie Jenner, quienes además estuvieron sentadas muy cercanas durante un desfile de modas.

A su vez, la intérprete de ‘Con altura’ aprovechó la red social de la camarita, donde está por alcanzar los 28 millones de seguidores, para compartir uno de los momentos más especiales que se han registrado en los últimos días, luego de haberse ausentado tras la ruptura amorosa con Rauw Alejandro.

Por ello, su esbelta y tonificada figura se robaron toda la atención en la primera postal, pues a sus 30 años muestra un abdomen completamente plano, mientras va de viaje en un avión.

Los seguidores de la red social de la camarita no dudaron ni un segundo en comentar la postal, debido a que algunos aprovecharon de destacar que supuestamente la colombiana Karol G estaría copiando su estilo, mientras que otros simplemente se dedicaron a admirar sus vestuarios en las diferentes fotos que subió a Instagram, tomando en cuenta que ha recibido más de dos millones de ‘me gusta’ y supera las seis mil opiniones.

“¡Que no te vea Karol G porque te vuelve a copiar el look bb”, “Al fin Instagram volvió a tener sentido”, “Qué guapa y sencilla mi Rosi”, “Me encanto el look y me encantan todas las banditas para el pelo que estás usando”, “Nada ni nadie más ideal que tú”, “Será mejor que vengas a París también”, “Es que tú me encantas, eres una hermosura”, “Falta Rauw, brillas más cuando estás con el aunque muchos no estén preparados para esta conversación”, “Qué fácil te olvidaste de Rauw”, “RR lo vi! ¡Dale Rosi!”, “Qué lindo es verte feliz”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

