Rauw Alejandro no olvida a Rosalía: “Superar a alguien no es de la noche a la mañana”

El cantante Rauw Alejandro recientemente se presentó en Valencia, España, lugar donde le dio inicio a ‘Saturno World Tour’, siendo así el primer concierto que ofrece luego de haberse registrado su ruptura amorosa con Rosalía, luego de tres años de relación sentimental, aunque la exclusiva principalmente la dio a conocer a ‘People en Español’.

Sin embargo, ambos ofrecieron sus declaraciones por separado a través de las redes sociales, siendo así como esperan que no vuelvan a preguntarle de este tema cuando estén frente a la prensa. No obstante, el puertorriqueño no se pudo contener y en su show envió un mensaje a un mes de darse a conocer que ya no se casara con la intérprete de ‘Con altura’.

“¿Cuántos están enamorados en la noche de hoy? ¿Cuántos tiene el corazón roto en la noche de hoy? Oye, superar a alguien no es del anoche a la mañana, tienes que tomar tu tiempo…“, fueron las palabras que dedicó mientras permanecía en el escenario.

El pasado mes de marzo la cantante Rosalía y Rauw Alejandro dieron a conocer a sus fanáticos que se casarían. / Foto: Frazer Harrison/Getty Images.

Rauw Alejandro rompió el silencio

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar en que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, comenzó diciendo el intérprete de ‘Punto 40’.

Rauw Alejandro fue acusado de haberle sido infiel a su exprometida, y es que lo vincularon sentimental con la modelo colombiana Valeria Duque, la cantante Shakira y hasta Camila Cabello, tras haber coincidido en varios eventos públicos.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, finalizó escribiendo.

