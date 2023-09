Alexandria Ocasio-Cortez afirmó que la acusación contra Bob Menéndez es “extremadamente grave” y exigió su renuncia en el Congreso

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez exigió a Bob Menéndez, senador de Nueva Jersey, que renuncie a su cargo porque considera que son “extremadamente serias” la acusación de que presuntamente recibió cientos de miles de dólares en sobornos.

“La situación es bastante desafortunada, pero creo que lo mejor para el senador Menéndez es que renuncie en este momento”, recomendó Ocasio Cortez en una entrevista que concedió a Margaret Brennan, moderadora del programa Face the nation, de CBS News.

“La coherencia importa. No debería importar si es un republicano o un demócrata. Los detalles de esta acusación son extremadamente serios. Implican la naturaleza no solo de él sino de todos nuestros escaños en el Congreso”, añadió la congresista.

El viernes 22 de septiembre, el congresista de Nueva Jersey, de origen cubano, fue acusado junto a su esposa Nadine de haber aceptado los sobornos a cambio de beneficiar a empresarios y al gobierno egipcio. Horas después, el político informó en un comunicado que rechazaba dimitir.

“Los que creen en la justicia, creen en la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Tengo la intención de seguir luchando por el pueblo de Nueva Jersey con el mismo éxito que he tenido durante las últimas cinco décadas”, dijo en el texto.

“No se me escapa lo rápido que algunos se apresuran a juzgar a un latino y empujarlo fuera de su escaño. Yo no me voy a ninguna parte”, afirmó.

Alexandria Ocasio-Cortez: la renuncia de Bob Menéndez “es lo mejor”. Foto: Kevin Dietsch/Getty Images

Pero Alexandria Ocasio-Cortez, en la entrevista con CBS News, no apoyó esos alegatos de Bob Menéndez. Y respondió que, como latina, hay muchas formas de que haya un sesgo sistémico, pero lo que ocurre en este caso puntual es “bastante claro”, por lo que consideró necesario que se conserve la integridad del cargo.

“A todas las personas se les debe extender la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. Esa es la realidad jurídica en nuestro país. Pero cuando se trata del nivel político y de dignidad que queremos mantener para el público en el Congreso de los Estados Unidos, creo que (la renuncia) es lo mejor para nosotros”, enfatizó la congresista.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, también pidió a Menéndez que se separara del cargo mientras continuaba su proceso judicial.

“Bajo nuestro sistema legal, el senador Menéndez y los demás acusados ​​no han sido declarados culpables y tendrán la capacidad de presentar pruebas para impugnar estos cargos, y debemos respetar el proceso”, manifestó Murphy en un comunicado. “Sin embargo, los hechos alegados son tan graves que comprometen la capacidad del senador Menéndez de representar efectivamente al pueblo de nuestro estado. Por lo tanto, pido su renuncia inmediata”, manifestó el gobernador.

El fiscal federal Damiam Williams dijo que Menéndez proporcionó información confidencial del gobierno de Estados Unidos a funcionarios egipcios y tomó medidas para ayudar, en secreto, al Ejecutivo de ese país.

Las compensaciones, de acuerdo con las investigaciones, ocurrieron entre 2018 y 2022. Habrían contemplado la entrega de dinero, oro, pagos de hipotecas, un vehículo Mercedes-Benz y un trabajo para Nadine que casi no requería su presencia.

Williams indicó que, durante un allanamiento en la residencia del senador, agentes del FBI consiguieron aproximadamente 500,000 dólares en efectivo, guardados en sobres y armarios.

Por este caso también están imputados tres empresarios que presuntamente sobornaron a Menéndez: Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes.

