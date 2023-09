Exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie no tiene interés en postularse para ocupar el puesto de Bob Menéndez como senador

Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey, aseguró que no tiene interés alguno en postularse para ocupar el puesto del demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en caso de no llegar a la Casa Blanca en 2024.

“No, no tengo ningún interés en estar en el Senado de los Estados Unidos”, aseguró Christie a la periodista Kristen Welker, en el programa Meet the press que transmitió este domingo NBC.

Recordó que tuvo la oportunidad de ser miembro del Senado en 2013, después del fallecimiento de Frank Lautenberg. “Si no me designo a mí mismo, la forma más fácil de llegar, estoy seguro de que no voy a postularme”, afirmó el también exfiscal federal.

Dijo que las acusaciones contra Menéndez “son horribles” y reconoció el trabajo del Departamento de Justicia en el caso. Según, entre 2018 y 2022, el senador demócrata recibió “cientos de miles de dólares” a cambio de beneficiar a tres empresarios de Nueva York y al gobierno de Egipto.

Bob Menéndez recibió dinero y oro, según las investigaciones. Foto: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

La representante Alexandria Ocasio-Cortez, al igual que otros demócratas, pidió en una entrevista con Face the Nation de CBS, transmitida este domingo, la renuncia de Menéndez porque considera que “es lo mejor” que puede hacer en este momento.

“La coherencia importa. No debería importar si es un republicano o un demócrata. Los detalles de esta acusación son extremadamente serios. Implican la naturaleza no solo de él sino de todos nuestros escaños en el Congreso”, manifestó la congresista.

El político de Nueva Jersey, sin embargo, ya se ha mostrado negado a hacerlo. “No se me escapa lo rápido que algunos se apresuran a juzgar a un latino y empujarlo fuera de su escaño. Yo no me voy a ninguna parte”, manifestó en un comunicado horas después de que se conoció la acusación.

Las compensaciones, de acuerdo con las investigaciones, habrían contemplado la entrega de dinero en efectivo, oro, pagos de hipotecas, un vehículo Mercedes-Benz y un trabajo para Nadine, su esposa, que casi no requería su presencia, según el fiscal federal Damiam Williams.

