Seis hispanos mueren, incluido un niño de 9 años, luego de que un tren impactara contra una camioneta en Florida

Un trágico accidente se produjo en Florida luego de que un tren de carga chocara contra una camioneta en Plant City, cobrando la vida de seis personas, informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough informó que el accidente ocurrió alrededor de las 6:45 p.m. del sábado después de que un Cadillac Escalade que transportaba a una familia fuera golpeado en la US-92 y Jim Lefler Circle por un tren que viajaba a 55 mph.

Las víctimas del accidente, que se dirigían a una quinceañera, fueron expulsadas “violentamente” tras el impacto, matando a seis de ellos e hiriendo gravemente a uno de ellos. Las víctimas mortales fueron identificadas como el conductor José G. Hernández, de 52 años; Enedelia Hernández, 51; Jakub A. López, 17; Alyssa Hernández, 17; Anaelia Hernández, 22; y Julián Hernández, 9 años, informó WFLA.

Las autoridades agregaron que la víctima superviviente era el pasajero delantero Guillermo E. Gama III, de 23 años. Pero la oficina del sheriff dijo que se encuentra en condición crítica en Lakeland Regional Health.

El jefe de la oficina, Chad Chronister, señaló el sábado en la noche que fue horrible ver la escena y describió la camioneta de la familia como una “lata de refresco rota”.

“Creo que cualquiera que haya visto la carnicería que se ha creado, cada vez que se suma eso con niños que perdieron la vida aquí, tal vez una familia entera, tal vez una familia entera perdió la vida aquí esta noche”, dijo Chronister. “Estamos todos visiblemente conmocionados”.

Dentro del tren no se reportaron heridos, dijeron las autoridades. El cruce de trenes no tenía crucetas, solo una señal de alto. Pero el experto en seguridad ferroviaria Michael Callanan dijo que la carretera no estaba destinada al tráfico público.

“Este camino es un camino de mantenimiento privado, un camino de acceso a una casa”, dijo Callanan al medio anteriormente citado. “Pienso que hay dos casas allí atrás. No es una vía de vía pública; es solo un camino para llegar a la casa. Por lo tanto, no es necesario tener esos dispositivos de advertencia allí porque es de propiedad privada”.

