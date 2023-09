Erik Pappas, el ex grandeliga que sigue jugando a los 57 años con la selección de Grecia

En el béisbol moderno, donde cada vez se le da mayor oportunidades a los jóvenes, los jugadores activos con más de 40 años parecen ser una especie en extinción, pero también existen otros como el ex jugador de Grandes Ligas Erik Pappas, que siguen jugando a los 57 años.

En los últimos años ha sido muy habitual ver a jugadores o exjugadores de MLB integrar selecciones de béisbol de Europa como los casos de Roger Bernadina y Didi Gregorius con Países Bajos, Ty Kelly y Ryan Lavarnway con Israel, y más recientemente Eric Sogard con República Checa, pero el de Pappas es un caso especial pues en su longevidad, forma parte de la selección de Gracia.

Fungiendo como segundo receptor y suplente del primera base, la mayor virtud del exjugador de los Chicago Cubs y St. Louis Cardinals, es su experiencia que, pese a ser de apenas tres temporadas en Las Mayores, luce bastante amplia frente a jugadores de Europa donde el béisbol no es un deporte tan popular.

Erik Pappas, jugó con los Cardenales de San Luis entre 1993 y 1994. Crédito: Getty Images

Pero esta no es la primera vez que Pappas representa al conjunto griego, y es que se unió a ellos cuando se enteró que Grecia iba a celebrar los Juegos Olímpicos en 2004. Precisamente el jugador más joven de esta selección europea, nació en el año de celebración de aquella justa olímpica.

Fue aquel evento deportivo el que motivó al receptor a salir de su retiro puesto que, para aquel evento tenía casi 40 años.

“Yo no estaba jugando béisbol, para nada. No tenía ningún interés en jugar en esas ligas para mayores de 30 años. Hace unos cinco años, oí hablar de los Juegos Olímpicos y de la posibilidad de que Grecia tuviera un equipo, y pensé: ‘Estupendo. Tendré 38 años’. No pensé que el equipo me interesara”, expresó Erik Pappas a Baseball America en aquella ocasión.

El jugador nacido en Chicago, no jugó en la derrota de Grecia contra España por 14-1, sin embargo, se espera que pueda tomar al menos un turno de emergente en algunos de los dos siguientes juegos contra República Checa el lunes o contra Austria el martes.

Con información de MLB.com.

Lea también:

– Boricua Carlos Baerga elogió la histórica campaña del venezolano Ronald Acuña Jr.: “Es impresionante lo que ha hecho”

– Aaron Boone, con un futuro incierto, comienza a planear el 2024 de los Yankees: “Hasta que me lo quiten, ese es mi enfoque”

– Aaron Judge criticó fuertemente la eliminación de los Yankees: “No supimos hacer nuestro trabajo”