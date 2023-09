Jimena Gállego y Nacho Lozano se reúnen por primera vez tras anunciar que conducirán ‘LCDLF4’

‘La Casa de los Famosos‘ es un reality show que trasmiten a través de la pantalla de Telemundo, siendo así como muestran la convivencia entre destacadas personalidades del mundo del entretenimiento, y van cumpliendo algunos retos hasta conocer al triunfador de la temporada y ahorita estamos hablando de la cuarta que comenzará en 2024.

La audiencia ha sido sorprendida tras conocer que Héctor Sandarti no seguirá bajo la conducción del espacio, todo lo contrario. La planta televisiva anunció que Nacho Lozano será su sustituto y acompañará a Jimena Gállego, quienes además se reunieron este fin de semana en México con la productora Sandra Smester.

“¡El reality más esperado de la TV hispana en los Estados Unidos le da la bienvenida a Nacho Lozano! El nuevo copresentador de La Casa de los Famosos, que se unirá a Jimena Gállego, para conducir la cuarta temporada que estrenará a principios del 2024″, fue el mensaje que dio el anuncio.

“Con Gacho Lozano ¡fracaso seguro! De mí se acuerda”, “Si @hectorsandarti no será lo mismo, desde ya les digo bye”, “Yo quiero ver a @dennisarana en la casa, él nos dará buen contenido”, “Pura buena onda”, “WOW qué increíble sería ver a @dennisarana en este proyecto de #LCDLF4 definitivamente le daría mucha vida y frescura a este reality“, “Ni se les ocurra invitar a DENNIS ARANA si no quieren show y rating”, “A mi me gustaría ver a Ricardo Peralta, sería el de LCDLF4”, “Permitan el voto extranjero”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Telemundo emite comunicado tras salida de Héctor Sandarti

“Héctor Sandarti, una de las personalidades más carismáticas y queridas de la TV hispana, no estará como copresentador de la cuarta temporada de La casa de los famosos por Telemundo. Estamos muy agradecidos por su trabajo, dedicación y profesionalismo en las tres exitosas temporadas que condujo al lado de Jimena Gállego”, reseñó People en Español.

Sigue leyendo:

· El público de Telemundo se manifiesta en el IG de Héctor Sandarti: “Te extrañaremos mucho en La Casa de los Famosos”

· Toni Costa y el cariñoso mensaje que le dejó a Héctor Sandarti tras su salida de ‘LCDLF4’

· Héctor Sandarti envió un mensaje en medio de su polémica salida de ‘La Casa de los Famosos’