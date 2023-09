COLA en cheques de Seguro Social: los dos puntos positivos del aumento estimado de 3.2% para el 2024

Aunque a simple vista puede parecer una mala noticia, el aumento estimado por COLA de 3.2% en los cheques de Seguro Social en el 2024 trae consigo al menos dos puntos positivos.

El primero es que el hecho de que el aumento por COLA sea menos de la mitad del que aplica este año de 8.7% refleja una baja en los niveles de inflación.

Mientras más baja la inflación, menos alto el costo de productos y servicios y lo que usted tiene que pagar por los mismos.

Las cantidades de COLAs se determinan anualmente con base en los datos de inflación.

La Administración del Seguro Social (SSA) usa el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W) para determinar el monto de aumento que recibirán por COLA los beneficiarios del Seguro Social. El CPI es publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

La medición se basa en una comparativa entre los niveles de inflación de julio a septiembre del año corriente con el mismo periodo, pero del anterior.

“El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) no se vean deteriorado por la inflación. Está basado en el aumento porcentual en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés) desde el tercer trimestre del año pasado se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay aumento, no puede haber COLA”, explican desde el sitio web de la SSA.

Es por esto que la agencia no anuncia la cifra oficial hasta octubre cuando ya cuenta con los números de inflación hasta septiembre.

Al momento, la tendencia sigue en la baja a pesar de las últimas dos subidas mensuales en las cifras.

Los niveles de inflación alcanzaron el mes pasado el 3.7% versus el 3.2% en julio, según la BLS.

La otra parte positiva de lo que muchos perciben como un punto puramente negativo es que la cifra estimada de 3.2% es mayor que el promedio de los pasados 20 años.

“Aunque el COLA de 3.2% es significativamente menor que el 8.7% recibido en 2023, el más alto en más de cuatro décadas, es mayor que el promedio de los pasados 20 años — que fue 2.6%. La Administración del Seguro Social se espera que anuncie el COLA del 2024 a mediados de octubre”, explicó The Senior Citizens League (TSCL) en un comunicado en su sitio web a mediados de septiembre.

