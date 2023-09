Jorge Sampaoli asegura que no renunciará como entrenador del Flamengo a pesar de sus malos resultados

El director técnico argentino del Flamengo de Brasil, Jorge Sampaoli, aseguró que no planea renunciar a su cargo como entrenador de uno de los equipos más importantes del balompié carioca a pesar de la derrota que sufrieron este domingo ante el Sao Paulo en la final de la Copa do Brasil, título que buscaba el cuadro rojinegro con mucho esfuerzo.

“No, me lo planteo dimitir. Esa valoración la tiene que hacer el presidente del club”, expresó Sampaoli durante la conferencia de prensa posterior al partido que terminó en un empate 1-1 en el estadio Morumbi; este resultado permitió que el Sao Paulo lograra conquistar su primer título en el mencionado torneo.

Sampaoli resaltó que él sabía desde un principio que había llegado a dirigir a un equipo que se encontraba “en crisis, que había perdido cuatro finales” y a pesar de que su comienzo “fue difícil” lograron mejorar los resultados hasta llegar a la final de la Copa; asimismo enfatizó que esto se debe al trabajo que han realizado los últimos meses desde que tomó el mando del banquillo.

“Ciertamente no salió como yo quería, pero en esos cinco meses me dediqué 24 horas al día a cambiar esa realidad. Pero, realmente, diferencio la Libertadores y el ‘Brasileirao’ de esta Copa do Brasil. Para mí, Flamengo perdió la Copa do Brasil injustamente”, lamentó el estratega.

La derrota sufrida en la Copa do Brasil también se suma a la pésima temporada de Flamengo la eliminación de la Copa Libertadores de América, el mal momento dentro de la liga brasileña (Brasileirao) y por último la grave crisis interna que superó el aspecto deportivo al registrarse un total de tres incidentes entre varios miembros de la plantilla fuera del campo de juego.

A pesar del marcador definitivo Jorge Sampaoli felicitó el trabajo de los jugadores y enfatizó que se vio un mejor equipo que los duelos anteriores, por lo que confía en el crecimiento de toda la organización para la próxima temporada.

