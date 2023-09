Ignacio Ambriz confirma interés de Costa Rica para firmarlo como su nuevo director técnico

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio Ambriz, se ha convertido en una de las figuras más destacadas del balompié azteca en los últimos años y esto le ha permitido despertar el interés de diversos equipos en varios países; el más reciente de estos ha sido la selección nacional de Costa Rica, equipo que le habría consultado su disponibilidad para convertirse en el nuevo entrenador en su camino al Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Recientemente el propio estratega reconoció que se realizó un acercamiento por parte de la selección de Costa Rica para que tomara el mando del banquillo; a pesar de esto descartó la posibilidad y se mostró completamente enfocado en seguir dirigiendo a los Diablos Rojos en el presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

“Al día de hoy no he tenido acercamiento con Costa Rica, cuando estaba en León sí lo tuve. No me inquieta eso, yo estoy tranquilo y yo estoy pensando en el Toluca”, señaló el timonel mexicano, según reseñó el diario TUDN.

Ambriz resaltó que las mencionadas conversaciones para dirigir a los centroamericanos ocurrió cuando todavía estaba al mando de los Esmeraldas de León y negó haber sido nuevamente cuestionado por la federación de ese país para tomar el mando del equipo tras la destitución de Luis Fernando Suárez de cara al Mundial de Qatar 2022.

Este domingo el Toluca terminó sacando un importante empate 1-1 ante las Águilas del Club América para ubicarse en la octava posición de la tabla de clasificación con un total de 13 puntos; actualmente se encuentran en posiciones del repechaje para la Liguilla del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

“No estuvimos finos como otras veces, me gustó que estábamos encontrando la línea de pases después nos hacen el gol por estar abiertos. Nos hacen otra que Tiago salva bien y después era corregir. Hicimos un buen segundo tiempo y tuvimos 3, 4 jugadas de gol. En el balance, siempre jugar contra América es difícil y no pudimos hacer ese segundo gol”, destacó.

