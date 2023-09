Selena Gómez acapara miradas con atrevido escote durante su visita a París

La cantante Selena Gómez acaparó miradas cuando llegó a cenar al lujoso hotel Royal Monceau de París, gracias a que la también actriz optó por lucir un elegante pantalón, blazer negro hecho a medida, y un escotado body del mismo color, ofreciendo una apariencia sofisticada pero impregnada de atrevimiento.

Claramente confiada y de buen humor, la exchica Disney entró al establecimiento, captando la atención de los espectadores que se encontraban en el lugar, además de dejar en claro a todos su incomparable sentido de la moda y estilo con un atuendo que resaltaba a la perfección sus exuberantes atributos.

Su llamativo look fue complementado con unos aretes plateados de gran tamaño, maquillaje sutil y peinó su cabellera de raya en medio.

Selena Gómez. Foto: Grosby Group.

Cabe señalar que todo parece indicar que Selena Gómez se encuentra mucho mejor tanto anímica como físicamente, pues en días pasados preocupó a sus millones de admiradores cuando compartió que se había roto la mano y tuvo que ser operada para recuperar movilidad.

“Me rompí la mano y me operaron. No me importa vender nada. Estoy feliz de hacer música con mis amigos”, dijo en aquella ocasión.

Sigue leyendo:

· Selena Gómez eleva la temperatura con un bikini que resalta sus voluptuosos atributos

· Selena Gómez revela que fue operada de la mano

· Selena Gómez enamora a sus fans usando una escotada blusa que resalta sus encantos