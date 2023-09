Así se vivió el gran estreno de Exatlón All-Stars “La Gran Batalla”, por Telemundo

Es un hecho que en la televisión hispana no hay una competencia que tenga el impacto de Exatlón USA por Telemundo. Ahora, ésta ha regresado con su versión All-Stars “La Gran Batalla” y junto a ellos no podía faltar la conducción, la voz y la narración de Frederik Oldenburg, su conductor estelar.

Todo empezó en estos impactantes circuitos, una vez que Oldenburg lanzó el grito oficial de esta competencia: “Concentración, entrega, alma y corazón esto es Exatlón”.

Las carreras, el sudor y la estrategia arrancó, en efecto y ya tenemos al equipo campeón del primer enfrentamiento. Los integrantes del “Equipo Azul” son los nuevos habitantes de la “Villa de Exatlón All-Stars,” donde podrán descansar, disfrutar de varias comodidades, nadar en una bella piscina y reponer fuerzas para seguir dando todo en la competencia.

Los primeros campeones del inicio de esta temporada no ha sido otro más que el “Equipo Azul”. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

Conocimos la villa Exatlón y conversamos con ambos equipos

Antes de que la competencia diera inicio, ayer por la noche, tuve la oportunidad de visitar una parte de los nuevos circuitos y realizar un recorrido por “La Villa” Exatlón que ahora disfruta el equipo azul. Puedo adelantarles que el reto ahora será más grande, porque los equipos podrán ver cómo el otro vive tras ganar o perder las competencias.

Las villas ya no están divididas sólo por un muro de concreto. ¡No! Ahora hay una pared de vidrio tras la cual podrán ver y escuchar de todo.

Muchos creemos que quienes vivirán este reto de manera más complicada será la pareja conformada por Kelvin Rentería y Alondra. Él es parte del equipo azul, mientras que ella pertenece al equipo rojo que esta semana arrancó mal y terminó en la villa con menos privilegios, mientras que su amado no sólo disfruta de la piscina, también goza de mejor cama y más y mejor comida.

Nuestra visita nos permitió compartir con los dos equipos que en esta temporada han reunido a lo mejor de lo mejor. Los azules y los rojos están preparados para llevarse el titulo. La experiencia definitivamente les servirá, sin embargo los circuitos y las arenas de competencia serán diferentes para “La Gran Batalla”, esto quiere decir que nadie tiene la victoria asegurada.

Conoce al equipo rojo:

Conoce al equipo azul:

Es importante reconocer y entender que esta competencia está para cualquiera, ambos equipos cuentan con lo mejor de lo mejor, todos son campeones y todos conocen el juego. Están preparados para enfrentarse contra ellos mismos, más que contra algún rival específico en la competencia.

No te pierdas Exatlón All Stars de lunes a viernes en el horario de las 7PM/6C y recuerda que todos los domingos serán de eliminación. El ganador de esta competencia se llevará no sólo el trofeo de campeón, sino también $500,000 dólares, el premio más alto de la televisión hispana.

