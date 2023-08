Frederik Oldenburg se despide de “Hoy Día”: El conductor sale del programa matutino por el regreso de “Exatlón USA All Stars”

El día de hoy el programa matutino de Telemundo tuvo que despedirse de Frederik Oldenburg, uno de los conductores más queridos de “Hoy Día”. A través de Instagram éste también compartió la noticia de la siguiente manera: “Último día en “Hoy Día” porque nos vamos a ‘Exatlón Estados Unidos'”, en su edición “All Stars”, también denominada como “la gran batalla”.

“Vamos. Gracias a mis compañeros por sus palabras, gracias por estos meses increíbles en los que hemos disfrutado tanto”.

La cadena Telemundo también emitió un comunicado en el que confirma el regreso de esta competencia deportiva: “Exatlón All-Stars”. Esta es además la octava edición del programa, el cual se describe como “duelo de campeones”.

Desde la mañana lo ha explicado su conductor, Frederik Oldenburg, “Exatlón All-Stars” será el lugar donde los mejores atletas de todas las temporadas regresan a las arenas a enfrentar la gran batalla para ver quién se coronará campeón de campeones.

Según el comunicado emitido, una vez más los concursantes pondrán a prueba sus habilidades físicas y mentales en cada episodio lleno de drama y sorpresas en su búsqueda del codiciado trofeo y un gran premio en efectivo.

Qué dice el público



Los fans del programa matutino se han manifestado a través de Instagram, en donde celebran el regreso de Exatlón, pero también esperan que el conductor vuelva al programa, una vez esta temporada llegue a su final, porque les gusta mucho la dinámica que éste sostiene con Daniel Arenas en la conducción. “Fredde y Daniel juntos son increíbles, ojalá después de Exatlon vuelva, es increíble la energía de los dos”, aseguró una fan en las redes.

Por otra parte, hay muchos que dicen estar felices con el regreso de Exatlón porque dicen no sentirse del todo a gusto con “Los 50”. “¡Qué bueno, a mi me encanta Exatlón!, la verdad que “Los 50″ no tiene ni pies ni cabeza”, expreso un seguidor del show.

También hay que decir que hay personas que no están contentas con “Hoy día” y hasta describen al show con palabras peyorativas por los constantes cambios que realizan a su grupo de conductores. “Ya cansan… No son nada constantes”, comentó Yaris Osorio, seguidora del programa en Instagram.

