Autoridades acusan a Kourtney Kardashian de mentir sobre su fiesta en una mansión de Malibú

Parece ser que Kourtney Kardashian, la mayor del clan Kardashian-Jenner, no mantiene buenas relaciones con algunos de los políticos de Los Ángeles, California. Esto se da a entender en las recientes declaraciones dadas por Bruce Silverstein, actual concejal de Malibú.

Las declaraciones de Silverstein vienen a partir de una gran fiesta que se realizó el pasado fin de semana en una mansión de Malibú. Esta celebración no era más que la acostumbrada gala anual que Kourtney organiza para su marca Poosh, creada en 2019.

La fiesta de este año estuvo inspirada en los años 80, desde su música hasta la manera de vestir, por lo que todos los asistentes fueron parte de una experiencia bastante divertida y agradable.

Pero todo no fue tranquilidad, pues Silverstein escribió en Facebook que había sido engañado y que Kourtney había mentido en la petición de los permisos.

“La ciudad de Malibú continúa colocando a las celebridades y a los ricos de Uber por encima de los residentes: el personal de la ciudad vende a las Kardashian y otorga un permiso acelerado de emergencia para un gran evento en una casa unifamiliar vacía en un vecindario privado. El jueves por la mañana, vi varios camiones descargando cientos de cajas , muebles y otra decoración del hogar en la casa contigua a donde vivo, que ha estado a la venta durante el año pasado”, escribió.

Silverstein explica que se acercó a la propiedad pensando que los camiones se trababan de la mudanza de un nuevo vecino que había comprado el lugar, pero no fue así. También dice que avisó a las autoridades de la ciudad sobre lo que estaba ocurriendo y le prometieron que iban a revisar la situación, pero mientras tantos todos los preparativos siguieron en marcha.

También acusa a la empresaria y esposa del baterista Travis Barker de haber mentido en la solitud, “Entiendo que el evento ha sido presentado como un baby shower organizado por el dueño de la propiedad”.

Por otro lado, algunos asistentes a la fiesta le dijeron a ‘Page Six’ que en la propiedad no habían más de 100 personas y que no era un evento demasiado masivo. Incluso parece ser que Kourtney, la dueña de la marca, no se encontraba en el lugar.

Hay que resaltar que la socialité está a la espera de su cuarto hijo, el primero con el baterista Blink-182, y a inicios de septiembre fue sometida a una operación fetal de emergencia para salvar a su bebé.

Incluso, este mismo fin de semana la pareja celebró el baby shower del bebé. Esta celebración tuvo temática de Disney y sin duda fue una gran producción típica de las Kardashian.

La hermana y rival de Kourtney, Kim Kardashian, compartió en TikTok un video donde muestra detalles de la decoración.

