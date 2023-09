Los New York Jets incorporan al veterano quarterback Trevor Siemian a su equipo de práctica

Tras la lesión de su quarterback Aaron Rodgers apenas en su primer partido de la temporada, los New York Jets se movieron para conseguir una solución, al menos a corto plazo, y este miércoles el entrenador del equipo Robert Saleh, informó la incorporación del veterano Trevor Siemian al equipo de práctica.

Siemian servirá para prestar apoyo al joven Zach Wilson, quien viene ejerciendo de mariscal de campo ante la ausencia de Rodgers, y con la experiencia de Trevor podrán complementarse para lo que exige el equipo, el cual inició esta temporada con récord de 1-2 y se ubican en el fondo de la División Este de la Conferencia Americana.

Robert Saleh, entrenador de los Jets, comentó sobre la incorporación de Siemian en una rueda de prensa. “Es un jugador que tiene mucha experiencia. Es una persona que aprende muy rápido por lo visto, y darle la oportunidad de practicar con nosotros ha sido la mejor decisión”, explicó el estratega.

Coach Saleh on the addition of QB Trevor Siemian to the practice squad pic.twitter.com/zRpeUXRDbu — New York Jets (@nyjets) September 27, 2023

Siemian lleva seis temporadas de la NFL, la más reciente jugó para los Chicago Bears y en dos apariciones completó 15 de 26 para 184 yardas. En marzo había firmado con Cincinnati Bengals, pero fue dejado en libertad el pasado 29 de agosto.

Por su parte, el próximo domingo ante los Chiefs, Zach Wilson hará su tercera apertura consecutiva con los Jets desde la lesión de Rodgers. Tim Boyle viene sirviendo como suplente de Wilson en las derrotas de la segunda y tercera semana de campeonato, ante los Cowboys y los Patriots, respectivamente.

Rodgers llama a la calma dentro de los Jets

Actualmente el ambiente dentro de la franquicia neoyorquina no es del todo fluido, la lesión de Rodgers desencadenó dos derrotas seguidas y muchas críticas al joven quarterback Zach Wilson. Ante esta situación, el veterano Rodgers llamó a la calma dentro de los Jets durante su aparición semanal en “The Pat McAfee Show”.

“Los Jets necesitan mantener el equilibrio, la ofensiva necesita crecer un poco. Respiremos un par de veces y no voy a decir que necesitemos relajarnos”, dijo sonriendo Rodgers.

Rodgers además explicó que no regresará a las instalaciones de los Jets al menos hasta que pueda caminar. Y afirmó que extraña estar con sus compañeros de equipo. “Siento que si estuviera allí, algunas de esas cosas no estarían sucediendo”, dijo Rodgers. “No estoy seguro de que estemos 3-0, no lo sé. Me gustaría pensar que existe una posibilidad de eso. Son más las cosas secundarias las que no me gustan. Quiero vernos permanecer unidos en los tiempos difíciles”, concluyó.

