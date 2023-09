Presunta “purga” en una organización criminal: dejaron siete cadáveres y cinco bultos con restos humanos en calles de Monterrey

Tras una posible purga en una organización criminal, presuntos miembros del crimen organizado dejaron este martes los cadáveres de siete personas y cinco bultos con restos humanos en calles de la zona metropolitana de Monterrey, en México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos, informó sobre la localización de los cuerpos. Todos eran hombres.

Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad estatal, atribuyó esos asesinatos a una limpieza en un grupo criminal, publicó EFE. “Lo que nosotros compartíamos y visualizábamos era una purga al interior de un grupo del crimen organizado que tiene su principal residencia en Tamaulipas”, manifestó.

El funcionario, que dijo que esos hechos estarían vinculados a “deslealtades”, convocó a una reunión de seguridad de urgencia, en donde el fiscal interino del estado Pedro Arce anunció que pedirán a los municipios que faciliten el material registrado por las cámaras de seguridad que están instaladas en las zonas donde se hallaron los cadáveres y los restos.

“Se solicitará a los municipios que nos compartan los videos para que los peritos en la materia puedan analizar los momentos precisos en que dejaron los cuerpos”, expresó el fiscal según citó la agencia.

Arce aseguró que este tipo de hechos no ocurrían en Nuevo León desde que el gobierno federal declaró la “guerra contra el narcotráfico” hace un tiempo. En los últimos cinco años, indicó, no hay registro de actos en este número. “En la época más cruenta de hace 10 o 12 años hubo actos similares, en este volumen yo no recuerdo en el pasado reciente”, señaló.

