Hombre de Virginia dice “no tener motivos” para preocuparse tras la desaparición de su esposa y tres hijos

Un extraño caso ocurre en Virgina, donde un hombre dice que no tiene motivos para preocuparse tras la desaparición de su esposa y de sus tres hijos, ya que asegura que se encuentran bien.

“Contrario a lo que se ha informado, mi esposa y mis hijos no están ‘desaparecidos’. No tengo motivos para preocuparme por su seguridad o bienestar”, manifestó Jordan Cook a WSET TV. Afirmó que ha tenido noticias de ellos y pidió que se respetara la privacidad de su familia.

La última vez que vieron a Lauren Elizabeth Tousa Cook, de 30 años, y a los pequeños Benjamin, de 7; Hannah, de 5; y Elijah, de 2, fue el 5 de septiembre en el condado de Franklin, informó la Oficina del Sheriff de esa localidad en Facebook.

El sargento Megan Huston comunicó a Today que originalmente el esposo había declarado que no tenía contacto con los desaparecidos, pero después cambió su versión. “Recientemente dijo que sí, pero no sabe o no revelará la ubicación”, añadió el sargento.

El oficial aclaró que el hombre está cooperando con las autoridades y que no está siendo investigado totalmente por este caso, aunque sí está involucrado en las averiguaciones.

Today publicó que la oficina de seguridad señaló que el informe de desaparición por esas personas se inició el 13 de este mes, cuando la mujer no se presentó por segunda vez en el Tribunal de Relaciones Domésticas y Juveniles del condado de Franklin. Los motivos por los que debía estar en esa instancia no fueron indicados porque los registros de menores son confidenciales.

“Se llevó a cabo un seguimiento policial con miembros de la familia que habían perdido contacto con Lauren y los niños varios días antes. Fue en ese momento que se hizo un reporte de persona desaparecida y fueron ingresados ​​por las autoridades como personas desaparecidas. No se ha informado de ningún contacto con Lauren desde el 5 o 6 de septiembre, cuando afirmó que estaba en Nueva York visitando a una familia”, explicó Huston.

El 14 de septiembre, detectaron que la mujer y los hijos estaban en Litchfield, en Illinois. El último registro que se obtuvo del teléfono celular fue en Lexington, Kentucky. La familia, de acuerdo con el Centro nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, podría estar viajando en una camioneta Chrysler, de color azul, modelo 2013 con etiquetas de Virginia.

