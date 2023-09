Carlos Adyan estalló en contra de Jorge Pabón ‘El Molusco’ en defensa de Yailin La Más Viral y éste le responde

¿Cómo empezó este ir y venir de comentarios entre Carlos Adyan y “El Molusco”? Según han reportado diversos medios como la revista People en Español, esto se generó a raíz de una serie de comentarios que Jorge Pabón ‘El Molusco’ realizó sobre la música que hace Yailin La Más Viral. Las palabras que éste usó para lanzar su critica no fueron del agrado de Adyan, quien no dudo en hablarlo en su programa “En Casa con Telemundo”.

“Él es puertorriqueño y se metió en lo que no le importaba. Molusco tiene la mala costumbre de meterse con los dominicanos porque lo dominicano da views”, dijo el conductor de la famosa cadena hispana.

Desde luego, la réplica no se hizo esperar y “El Molusco” se defendió, pero antes de hacerlo mostró no sólo lo que Adyan comentó en su programa, sino lo que otros periodistas y comentaristas dominicanos conversaron acerca de los comentarios de este comunicador boricua en relación a “La Más Viral”.

En primer lugar el puertorriqueño insistió en que la joven no canta y que no tiene talento. Hizo ver que no entiende porqué razón la colocan como una digna representante del talento dominicano cuando él considera que históricamente la isla tiene muchos mejores representantes en este sentido. Explicó además que él no está en contra de los dominicanos, simplemente no considera que la ex de Anuel AA lo tenga.

Insistió en que no está dispuesto a decir que Yailin tiene talento sólo para congraciarse con los dominicanos que incluso prefiere ser declarado “non grato” en la isla si ese es el precio que tiene que pagar. Y no entiende cómo pueden sostener e insistir en que nadie que no sea dominicano los puede criticar, la reacción de este comunicador fue brutal y dijo que bajo sus criterios Yailin La Más Viral no tiene talento. “Yo no puedo defender lo indefendible”, dijo “El Molusco”.

A Carlos Adyan de Telemundo le hace ver que tanto él como Adyan tienen derecho a opinar porque de eso se tratan ambos programas y lo llamó “papagayo” por repetidor, según él. Éste a su vez les hace ver que cuando un artista es internacional, tanto los periodistas como los comentarias e incluso los fans pueden dar sus puntos de vista.

Adyan desde luego opinó a través de sus redes sociales sobre todo el escándalo que se ha generado alrededor del tema con el siguiente mensaje: “Yo no repito como el papagayo, la verdad es la verdad… Amas hablar mal de las mujeres y dejarlas por el piso. Se me pueden caer mil dientes, pero nunca mi educación, ni la dignidad por una entrevista. Y bien que me conoces, no te hagas”.

