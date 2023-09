George Clooney asegura que no está vendiendo su mansión en Italia

Desde hace varias semanas los medios de comunicación han estado informando que el afamado actor George Clooney está buscando un nuevo dueño para su mansión en Lake Cuomo, Italia. Sin embargo, esta información ha sido desmentida por el mismo actor a través de la revista ‘People’.

Supuestamente la propiedad, conocida como Villa Oleandra, tenía un precio de venta de $107 millones de dólares y se estaba ofreciendo a través de un exclusivo grupo de personas. Clooney dijo a través de un representante: “La primera vez que oí hablar de ello fue cuando ‘Page Six’ publicó la historia. Todos lo recogieron. No es cierto”.

No sorprende que la información sea falsa, pues en 2010 y 2015 también se llegó a decir que el actor estaba vendiendo gran villa llena de lujos.

Según ‘Page Six’, una fuente no identificada cercana al actor les aseguro que la vivienda estaba en venta. Esa misma persona fue la que dijo que no estaban interesados en llamar mucho la atención, no querían hacer prensa ni publicidad en general.

Pero ‘Page Six’ no obtuvo información únicamente de esa fuente. Poco después de la primera nota publicada apareció Yasemin Baysal, agente inmobiliario y líder de Engel & Volkers Lago di Como, quien aseguró que el actor de 62 años estaba dispuesto a deshacerse de la lujosa residencia.

Baysal dijo a la revista italiana ‘Oggi’: “En años anteriores también circulaban rumores, pero esta vez son ciertos. Una agencia en Milán sigue la venta. No puedo revelar cuál. Como tenemos cierto tipo de clientela, alguien ya nos ha llamado”.

Los medios también replicaron que una de las razones por la que Clooney y esposa, la abogada Amal Clooney, querían vender la casa era porque estaban enfocados en su nueva propiedad de Provenza, Francia, la cual compraron en hace dos años.

Clooney compró la propiedad de Lake Cuomo, Italia, en 2002 por poco más de $10 millones de dólares. El lugar llama la atención por ser una de las villas junto al lago más grandes de la zona.

Aunque no se tienen fotos recientes de los interiores de la propiedad, se sabe que la gran casa tiene 25 habitaciones, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, sala de pizza, cuarto de lavado, gimnasio y otras comodidades.

Sigue leyendo:

• Piden $85 millones de dólares por una mansión que fue alquilada por Jennifer López y Ben Affleck

• Kaley Cuoco pagó $6.4 millones de dólares por una mansión en Los Ángeles

• Ponen en venta la mansión que fue construida para Jesper Parnevik