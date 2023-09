Mauricio Sulaimán asegura que David Benavídez es el nuevo retador oficial del Canelo Álvarez

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, afirmó recientemente que el boxeador mexicano David Benavídez es el retador oficial de Saúl ‘Canelo’ Álvarez para disputar el título supermediano de su organización; a pesar de esto destacó que todavía no se puede garantizar una fecha del combate.

Estas declaraciones las realizó el directivo del Consejo Mundial de Boxeo a diversos medios de comunicación de México como parte de lo que es la previa del combate que protagonizará el Canelo Álvarez este 30 de septiembre contra el estadounidense Jermell Charlo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Nevada.

“Benavidez es el retador oficial. Benavidez va a pelear no sé si en noviembre (con Demetrius Andrade), cualquier cosa puede pasar. Canelo pelea este sábado (con Charlo) y cualquier cosa puede pasar”, destacó.

El máximo encargado del Consejo Mundial de Boxeo detalló hace un par de semanas que David Benavídez sería ordenado como retador mandatorio del Canelo para el mes de marzo de 2024, fecha que marca un año de haber ganado la eliminatoria final. Sin embargo, se podría negociar otra pelea que no sea entre ellos.

“Benavidez es el retador oficial del campeón a partir de marzo del próximo año, que es cuando gana su eliminatoria final. Si después del 30 (de septiembre) se programa otra pelea antes de marzo es algo que puede pasar, o pueden ellos ya llegar a una negociación, pero definitivamente está enfilada para que se llegue a dar esta pelea el próximo año”, enfatizó Sulaimán.

“Eso es lo que le encanta a la gente escribir, leer o hacer controversia. ¿Por qué entrar en un tema si ahorita van a pelear ambos?. Entonces para mí es una manera de agarrar likes, es una manera de contraponer a personas sin necesidad, el Consejo respeta al Canelo, le hemos dado muchísimo apoyo, él nos ha representado de manera increíble, entonces no hay ninguna disputa ni va a haber para nada”, agregó.

Para finalizar, Sulaimán determinó que dicho combate estará entre los puntos más importantes para la próxima Convención del CMB, donde se determinará qué ocurrirá con la división de los pesos supermedianos.

“Ahorita no se habla nada, en la Convención obviamente va a salir lo que la Junta de Gobierno determine, pero no hay que poner fechas ni poner amenazas que no existen. Porque es muy fácil quererte hacer el macho y decir ‘te voy a obligar’, pero no es así, nosotros respetamos al Canelo, valoramos lo que ha hecho y valoramos su lugar como uno de los grandes por todo lo que ha hecho arriba del ring”, concluyó.

