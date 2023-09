“Me daba pena hablar inglés porque sabía que me iba a equivocar”: Canelo Álvarez revela su peculiar forma de aprender un segundo idioma

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, es reconocido entre los más grandes del deporte y otros ámbitos, por la gran disciplina que muestra en cada aspecto de su vida y carrera, misma que lo ha llevado a tener el éxito del que goza, pero lo que pocos saben es que muchas de las cosas que ha aprendido, las ha hecho sin tener ayuda profesional, como por ejemplo, aprender a hablar el inglés.

‘Canelo’ participó este lunes en el podcast “Let’s Go!”, donde conversó con leyendas de la NFL como Tom Brady y Larry Fitzgerald, además del reconocido periodista Jim Gray, precisamente este último lo elogió por la disciplina que tuvo para aprender inglés sin tener un maestro, a lo que el mexicano se atrevió a contar cómo lo logró.

“El inglés fue porque tengo amigos que hablan inglés a quienes aprecio y quería poder entenderlos y quería que ellos me entendieran también. Algunas veces me daba pena hablar inglés porque sabía que me iba a equivocar, pero un día dije: ‘Sabes qué, es bueno equivocarse, porque así aprendes’. Esa es la forma en que aprendí, porque nunca tomé clases; lo hice viendo TV y hablando con mis amigos, es como aprendí inglés.

Canelo Álvarez, es considerado por leyendas de otros deportes como un ejemplo de disciplina. Crédito: ULISES RUIZ | AFP / Getty Images

Canelo Álvarez elogiado por Tom Brady

Por otra parte, Álvarez recibió múltiples elogios de Tom Brady, quien lo calificó como un “verdadero campeón” y reconoció que ha seguido su carrera, al punto de hablar sobre su calidad humana y la gran forma en la que representa a México.

“Él lo ha demostrado una y otra vez. Nos encanta verlo, nos encanta tenerte con nosotros (…) Siempre estamos deseándote lo mejor, es un competidor increíble, un verdadero campeón, humilde, trabajador, él hace muchas cosas por la comunidad, representa a su país muy bien y cada vez que se para en el ring lo hace con profesionalismo”, expresó el siete veces campeón del Super Bowl.

Canelo volverá al cuadrilátero este sábado para enfrentar al estadounidense Jermell Charlo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde expondrá sus títulos que lo hacen campéon indiscutido del peso super mediano.

