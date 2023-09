“Me encanta verte pelear, eres un competidor impresionante y representas muy bien a México”, Tom Brady se fue en elogios para Canelo Álvarez

Recientemente el podcast Let’s Go reunió a dos de los mejores en sus respectivos deportes. Por un lado el GOAT de la NFL Tom Brady, y por el otro al mexicano Canelo Álvarez, considerado de los mejores boxeadores de los últimos 10 años.

Brady y Álvarez se conocieron compartiendo una pasión que los une: El golf, desde entonces han coincidido en varios torneos y hace un par de días tuvieron una charla por videollamada para el podcast antes mencionado, a pocos días de la pelea de Canelo ante Jermell Charlo.

En esta charla Brady aprovechó para deshacerse en elogios hacia el púgil mexicano. Por su disciplina y por todo lo que representa como deportista para su país.

“Me encanta verte pelear. Eres un competidor impresionante, un verdadero campeón, humilde, trabajador, que hace grandes cosas por su comunidad, y que representa muy bien a México”, le comentó Brady a Canelo.

Canelo Álvarez, boxeador mexicano /Getty Images

Luego Brady siguió destacando las habilidades de Canelo en su deporte. “Cada vez que subes al ring lo haces con profesionalismo. Creo que a las personas que son profesionales en lo que hacen, les encanta verte pelear, porque estás tratando de dar lo mejor de ti, y los verdaderos competidores sacan lo mejor de sí, y tú nunca decepcionas en eso”, completó el ganador de siete títulos de la NFL.

El tapatío le dio las gracias por los elogios y le devolvió las palabras de admiración. “Gracias por tus palabras, las aprecio mucho. Siempre trato de dar lo mejor de mí y me funciona, porque cuando eres disciplinado y conoces la clave para seguir ganando, y ser leal con tu equipo, y ser siempre disciplinado con tu familia, en el gimnasio y todo, creo que vas a obtener buenos resultados. Aprecio mucho que me veas pelear, porque eres un gran atleta también y para mí es un honor”, comentó el Canelo.

El exjugador de la NFL dejó claro ser muy fanático del boxeo. Es un deporte que explicó que tiene cierto grado de dificultad que lo hace admirarlo. “Me encanta el boxeo. Hay deportes como el boxeo, el futbol americano o el hockey donde hay un elemento de autodisciplina donde tienes que entrenar muy duro para que no te lastimen. Hay muchos deportes que no son deportes de contacto, y si no entrenas duro, pierdes el partido. Pero si no entrenas duro en el boxeo, vas a recibir un castigo físico”, explicó.

Y es justamente esa disciplina y esa dificultad física la que Brady admira de Canelo. “Cuando ves a alguien en la cima de un deporte de contacto como ese, veo también el grado de compromiso que tienen con su deporte, y Canelo lo dejó muy claro en que la disciplina es muy importante, aunque todo parezca muy natural”, concluyó Tom.

