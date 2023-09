Díber Cambindo lanza dura crítica al fútbol mexicano: “A los extranjeros nos tratan como ratas”

El futbolista colombiano de la Máquina de Cruz Azul, Díber Cambindo, afirmó recientemente que su desarrollo deportivo dentro de la Liga MX ha sido bastante complicado desde que llegó a México; a pesar de haber logrado generar un cambio de las críticas a los elogios dentro de la fanaticada celeste, el delantero sudamericano afirmó que los jugadores extranjeros sufren mucho debido a las altas exigencias que deben cumplir.

Estas declaraciones las realizó el internacional durante una entrevista ofrecida al medio Gol Caracol, donde el cafetero destacó que su inicio en el torneo mexicano con los cementeros resultó ser más difícil de lo que pensó. Sin embargo, se ha convertido en una pieza importante dentro de la organización que lucha con sumar victorias en el presente torneo Apertura 2023.

“El fútbol acá es demasiado rápido, se contragolpea cada rato. Me encuentro en altura, la ciudad donde estoy. La calidad también de los pases, por ahí los partidos son muy exigentes. Y por ahí en el fútbol colombiano, había partidos que sí se prestaban para jugar de esa manera, pero obviamente no todos los partidos se juegan de la misma manera. En cambio, acá todos los partidos se juegan prácticamente de la misma manera, que es atacar, atacar, atacar. Entonces yo no estaba físicamente todavía bien y por ahí yo también llegué con mucha incertidumbre acá”, expresó.

“Llegué con muchas dudas. Llegué cabizbajo también porque no es fácil uno venir de su país, llegar a otro país y que te reciban de la manera en la cual me recibieron a mí, que me recibieron con muchas críticas porque no eran el jugador que estaban esperando o que ellos querían. Y muchas personas acá, los periodistas también son bastante duros con los extranjeros. En cambio, en Colombia tenemos esa manía de amar a los extranjeros, pero acá sí nos dan como a rata, pero bueno, gracias a Dios ya poco a poco he venido superando eso”, agregó Cambindo.

Durante las nueve jornadas que ha disputado la Máquina de Cruz Azul en el presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX, el artillero colombiano ha logrado sumar un total de cuatro goles y una asistencia para demostrar que llegó con todo para apoyar a los suyos; esto gracias al rápido proceso de adaptación que ha tenido con la plantilla.

“Llegué acá a México, a uno de los clubes más grandes de acá, muy mediático, tanto el tema de la prensa, donde todo el día están encima tuyo viendo qué estás haciendo, qué estás comiendo, si saliste o no saliste. Entonces todas esas cosas también dificultaron un poco”, resaltó.

“Gracias a Dios lo importante es que ya me encuentro con mi familia, que también por ahí no era fácil uno llegar a un país y que en los entrenamientos no te iba bien, los partidos no te iban bien y tú llegar a casa y no tener ese respaldo, ese apoyo, como que para salir del foco del fútbol, también me costó un poco por eso. Ya cuando ellas llegaron me tranquilicé un poquito más, empecé a relajarme más, a empezar a entrenar mejor, de buena manera. Y ya las cosas poco a poco fueron cambiando su entorno. Y creo que a eso se debe el buen presente”, concluyó.

