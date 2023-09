Hasta este sábado se mantienen las alertas de inundaciones en Nueva York: ¡Llamado especial a quienes viven en sótanos!

La Ciudad de Nueva York y de forma acentuada el sistema de Subway, sucumbió este viernes ante una prolongada lluvia que obligó a cortar casi el 50% el sistema de transporte subterráneo, por filtraciones, inundaciones y cierres preventivos.

Miles de personas perdieron sus vuelos, porque los dos aeropuertos principales que sirven a la Gran Manzana, también sufrieron los embates de las precipitaciones que se iniciaron el jueves en la noche.

Hasta entrada la tarde de un viernes totalmente caótico para la ciudad, los usuarios de teléfonos móviles recibían más alertas de inundaciones. Mientras, las redes sociales estallaron con usuarios que mostraban “cataratas” en algunas estaciones del metro. Otros compartían detalles de calles y avenidas totalmente anegadas en los cinco condados.

“Y eso que realmente ha sido una lluvia constante, pero no fuerte. Obviamente esta ciudad no está preparada para esas tormentas horribles que se ven en otros sitios“, reaccionó la dominicana Carmen Vallés, de 50 años, al devolverse de la estación 59 St Columbus Circle, en donde a las 4:00 de la tarde el tren 1 no estaba operativo.

La emergencia declarada este viernes por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en Nueva York, podría mantenerse durante todo este fin de semana, a menos que cambien las condiciones del tiempo. El alerta de inundaciones en la Gran Manzana se mantendrán hasta este sábado.

Cuidado si vives en un sótano

En medio de la vorágine de estaciones del Subway cerradas, calles y avenidas colapsadas por inundaciones, Zach Iscol, comisionado de la Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York (NYCEM), recomendó a quienes necesiten viajar, considerar usar el transporte público.

Aunque el funcionario municipal hizo un llamado insistente a quienes viven en sótanos, a para que estuvieran preparados para ubicarse a terrenos más altos.

“Si vive en el apartamento en un basement, especialmente en un área propensa a inundaciones, deben estar muy alertas”, acotó.

Sobre las 4:00 de la tarde, NYCEM elevó las advertencias del aumento del nivel del agua en el condado de Queens. A través de la red social ‘X’ y la mensajería Notify NYC se redundó en mensajes para que las personas que viven en sótanos extremaran la precaución.

Se estima que 100,000 familias viven en apartamentos accesorios subterráneos en la ciudad de Nueva York.

En septiembre del año 2021, 13 inquilinos de apartamentos en sótanos murieron como resultado de las inundaciones en sus hogares provocadas por el huracán Ida, debido a que ocupan viviendas no autorizadas, sin las mínimas condiciones de habitabilidad.

El Subway con varios cierres

Hasta el cierre de esta edición el condado de Brooklyn era el más afectado por el cierre de vías y suspensiones totales de tramos del servicio del metro. La expectativa es que estas fallas continúen este sábado.

Luego de horas de precipitaciones, la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) tuvo que cerrar varias líneas del metro B,G,W y S. Igualmente la línea C fue totalmente suspendida. Los trenes 1,2,3,4,5, D y F también sufrieron retrasos, cancelaciones totales y temporales.

En un comunicado, la MTA informó que “el agua de lluvia inevitablemente se filtraría en el sistema de metro y afectaría la infraestructura, por ello tuvieron que desplegar camiones de emergencia, bombas desplegables y trenes de bombas en caso de inundaciones”.

No maneje si no es necesario

Los reportes de inundaciones en todos los condados de la Gran Manzana obligaron al cierre de varias vías como Prospect Expressway en Brooklyn, algunas calles en el Bajo Manhattan y otras en Queens.

El alcalde Eric Adams, en conjunto con la gobernadora Kathy Hochul recomendó a los neoyorquinos mantenerse en casa y evitar a toda costa conducir si no era estrictamente necesario.

“Estoy declarando un estado de emergencia en la ciudad de Nueva York, Long Island y el valle de Hudson debido a las lluvias extremas que estamos viendo en toda la región. Por favor, tome medidas para mantenerse seguro y recuerde nunca intentar viajar por carreteras inundadas”, recomendó la mandataria estatal.

Alianza de pasajeros

Por su parte, la Alianza de Pasajeros indicó que esta copiosa lluvia es una recordatorio sobre las inclemencias del tiempo que cada vez se vuelven más frecuentes y que invitan a tomar acción inmediata para mejorar el transporte público.

“A medida que las lluvias extremas se vuelven más habituales, los neoyorquinos necesitan un sistema de metro más resistente y una red de autobuses rápida y confiable que nos lleve al trabajo y a cualquier otro lugar al que necesitemos ir cuando el metro se inunda”, exteriorizó la Alianza.

“La tasa de congestión y los carriles para autobuses exigidos por la ley del Plan de Calles no pueden esperar más. En conjunto, estas medidas innovadoras nos ayudarán a adaptarnos y mitigar el empeoramiento del cambio climático”, agregaron en un comunicado.

En ese mismo sentido, se pronunció el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams: “En general, ni la infraestructura física ni de comunicaciones de nuestra ciudad están a la altura de la crisis climática y las condiciones peligrosas que seguirá creando. Es de vital importancia que, a medida que el cambio climático continúa impactando a las comunidades de toda la ciudad, tengamos una conversación más amplia y una solución integral”.

Impacto en JFK y LaGuardia

El aeropuerto JFK recibió más de tres pulgadas de lluvia el viernes por la mañana, mientras que el aeropuerto de LaGuardia soportó casi 1,5 pulgadas.

Portavoces de ambos aeropuertos advirtieron a los viajeros sobre cancelaciones e interrupciones de vuelos debido al mal tiempo, lo cual seguramente tendrá impacto durante este fin de semana en los servicios aéreos, por el cúmulo de pasajeros que quedaron varados en estos terminales.

En la terminal JFK se reportaron 326 vuelos retrasados y más de 44 suspendidos.

Hasta el cierre de esta edición los efectos de la tormenta tropical Philippe en las horas que están por venir eran inciertos. Hasta este viernes, avanzada la tarde, los meteorólogos no estaban seguros de la ubicación del centro de la tormenta, ni hacia dónde podría dirigirse.

El gran problema reportado era su proximidad a la recién formada tormenta tropical Rina.

Sigue siendo posible que se desvíe hacia partes de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante este fin de semana, pero el resultado más probable es que permanezca al este de estas islas, antes de girar hacia el norte durante el fin de semana, según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Debe estar alerta: