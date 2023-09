Mujer se hace la dormida en viaje de autobús para grabar con su celular a pervertido que se masturbaba a su lado

Una mujer de 24 años fingió que dormía mientras viajaba en un autobús en Brasil para grabar con su celular al hombre que se sentó a su lado para masturbarse.

Los hechos se reportaron el lunes en un viaje en un bus de la línea 2334 por Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.

La víctima relató a G1 que el sospechoso, identificado como Jerson Luiz da Silva Sodré, de 51 años, ingresó al bus y se sentó a su lado. A la mujer le pareció raro la acción, ya que habían varios asientos disponibles en el vehículo de transporte público. Inicialmente, el hombre se sentó junto a otra mujer, pero se cambió al de lado de la víctima.

Da Silva procedió a colocar su pierna contra la de la mujer y a tocar sus partes íntimas por encima de la ropa.

Asustada, la fémina le envió un mensaje a su esposo para informarle sobre lo que estaba pasando. Seguidamente, la transeúnte se hizo la dormida y empezó a grabar sin que el pervertido se diera cuenta.

“Fue muy difícil para mí porque tenía mucho miedo. Temblaba mucho; pero sabía que, si no lo grababa, sería mi palabra contra la suya. Fue entonces cuando me hice la dormida”, relató al medio la mujer, cuyo nombre no fue revelado.

Cuando el autobús se acercaba a la estación de BRT Nova Barra, la víctima alertó al conductor del autobús sobre lo que estaba ocurriendo.

Cuando elementos de la Policía Militar llegaron a la escena, el hombre intentó escapar, pero los propios pasajeros ayudaron a detenerlo. Los oficiales procedieron a examinar la grabación que había tomado la mujer y arrestaron al sujeto que ahora enfrenta cargos de acoso sexual.

“Nunca me imaginé pasar por esto, porque lo vemos en la televisión, pero pensamos que no nos va a pasar a nosotros. Pero, curiosamente, a mí me pasó y no se lo deseo a nadie”, declaró la brasileña al referido medio.

El rotativo publicó parte del video del incidente pero censuró varias partes por lo explícitas.