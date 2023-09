Columna de María Marín: Dos pasos para encontrar el hombre de tus sueños

La próxima vez que me encuentre con la bella y tan dulce Maity Interiano por los estudios de Univision, nos abrazaremos como siempre nos saludamos, la felicitaré por su soñada boda y también le preguntaré si ha pensado en escribir un libro sobre el poder que tienen la fe y la ley de atracción en la búsqueda de amor.

Y es que, he visto muchísimas historias de amor, pero ninguna tan inspiradora como la de esta presentadora de noticias; sobretodo para aquellas solteras que viven preguntándose si un día llegará esa pareja soñada o tendrán que conformarse con cualquiera que aparezca.

Lo más sorprendente sobre la unión entre esta hondureña y el mexicano Anuar Zidán no es la hermosa pareja que hacen, su pasión mutua por las noticias, sus creencias en común, ni la gran felicidad que expresan sus miradas; lo más increíble es que después de esperar años por casarse, Maity comprueba que cuando sigues estos dos pasos, el verdadero amor siempre llega.

1. Identifica tu futura pareja: Escribe una lista con todo lo que deseas en él; desde su físico y personalidad hasta cómo es su familia y gustos. Algunos de los detalles que Maity tenía en su lista incluían que su futuro esposo fuera alto, conversador, tuviera mucha fe y anhelara ser papá. Sorprendentemente, Anuar cuenta con el 99 por ciento de las especificaciones que la comunicadora había escrito en una plegaria a Dios. Lee a menudo tu lista; tus pensamientos son como un imán, en lo que concentres tu mente, atraerás hacia ti.

2. Espera pacientemente: Puedes atraer todo lo que desees, sin embargo no puedes controlar el tiempo en que tus pensamientos se convierten en realidad. Por muchos años Maity esperó y hasta tendría días, en que se preguntaba si realmente llegaría un buen esposo, pero su fe le recordaba que el tiempo de Dios es perfecto y jamás se desesperó. No perdió tiempo con pretendientes que no cumplían con sus requisitos. Meses antes de conocer a Anuar, Maity pidió a la Virgen por un compañero de vida durante Las Mañanitas a La Virgen de Guadalupe en México.

El hombre de tus sueños existe; sólo confía, espera y cuando la duda te invada, recuerda la oración de Maity… ¡El amor nunca llega tarde!

