Directo al altar: Ronaldo Nazario se casa con su novia de 33 años (+Fotos)

El histórico futbolista de la selección de Brasil y campeón del Mundial de Corea y Japón 2002, Ronaldo Nazario, volvió a estar en el centro de la atención luego de casarse por quinta vez en su vida; en esta ocasión junto a su novia Celina Locks, una modelo brasileña de 33 años con la que tiene más de siete años de relación amorosa.

La pareja se dijo el ‘sí, quiero’ en una romántica boda religiosa que se celebró en la lujosa ciudad de Ibiza, en España, hace un par de días y que terminaron compartiendo a través de las redes sociales para que todos sus seguidores pudieran apreciar el amor que se tienen mutuamente.

Las imágenes las difundieron por medio de una publicación conjunta en las cuentas de Instagram del propio Ronaldo Nazario y de Celina Locks, y en ellas se puede apreciar a la pareja vestida de blanco mientras salen de la iglesia en el que se unieron en matrimonio.

“Hoy reunimos a nuestras familias para una íntima celebración religiosa. Así damos inicio a una semana de muchas celebraciones”, fue el texto que escribió la pareja en la publicación; junto a ellos se pueden ver justamente a las personas más cercanas a ellos y a sus familiares.

Es importante resaltar que para poder realizar este matrimonio por la iglesia, el campeón del Mundial de 2002 con la selección brasileña se tuvo que bautizar hace unos cuantos días para cumplir con todos los lineamientos de la Iglesia Católica.

“¡He sido bautizado! La fe cristiana siempre ha sido parte fundamental de mi vida desde niño, aunque aún no me había bautizado. Me siento verdaderamente regenerado como un hijo de Dios”, publicó al respecto el histórico delantero brasileño del Real Madrid.

Esta es la quinta vez en la que Ronaldo Nazario se casa en su vida; su primera esposa fue Milene Domingues, con quien contrajo nupcias en 1999 y fue la madre de su primer hijo.

Para el año 2005 se casó con Daniella Cicarelli, aunque esta boda no fue legalizada; dos años después se unió a María Beatriz Antony, madre de sus hijas Sophia y Maria Alice. El último matrimonio antes de la llegada de Celina fue con Paula Morais.

