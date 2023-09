Julio González revela todas las fallas de los Pumas de la UNAM antes de la llegada de Antonio Mohamed

El portero de los Pumas de la UNAM dentro de la Liga MX, Julio González, decidió hablar en defensa del entrenador Antonio Mohamed y aseguró que su equipo había sufrido mucho antes de su llegada al equipo para el torneo Clausura 2023; sostuvo que estos problemas se debían a las fallas que tenía el antiguo cuerpo técnico de los felinos.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida a TUDN, donde el jugador destacó que desde la llegada del estratega el equipo ha registrado una mayor solidez en todos los aspectos y esto les ha permitido crecer como jugadores para intentar tener el mejor desempeño posible en el presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

“Lo que nos pasaba es que no estábamos coordinados, sí se corría, no se puede negar la entrega, pero el plus con Mohamed es que nos da explicaciones muy claras, esto es de equipo y hoy en día el equipo está sólido, estoy seguro que eso nos va a acercar a los resultados”, expresó.

“Creo que al creernos los jugadores que somos, Rafa tenía idea de juego, eramos más de posición, con Mohamed es más de presión. Puedes tener al mejor DT del mundo pero si tú como jugador no te la crees, pues no. Nos la creíamos pero las cosas no se daban, se hace una bola de nieve que no sales, hoy en día tenemos la certeza de tener un grupo sólido”, agregó el guardameta.

En sus declaraciones también afirmó que el cuadro universitario todavía sufre un poco para poder sumar puntos en la competencia azteca debido a que se sigue construyendo el plantel ideal que esperan conseguir para ser uno de los mejores en las futuras competencias; ante esto pidió un mayor respaldo al entrenador por parte de la afición.

“Creo que el profe lo ha dicho, es un equipo nuevo, muchos jugadores nuevos y el equipo se ha ido conformando, pecamos de contundencia, en otros partidos debimos perder como con Pachuca y empatamos, lo que se busca es la regularidad, el equipo va encontrando esa forma y con la calidad que tenemos seguro un gol vamos a hacer”, resaltó.

“Tenemos que subir el nivel, es la realidad, los porteros mexicanos de mi generación no tuvimos tantas chances de jugar, Tala, Corona, Ochoa, jugaron 10 o más años de titulares y el otro debías esperar, a mí me tocó Oswaldo, Marchesín y Talavera, tienes que subir el nivel, desde que llegué a Pumas me he vuelto más profesional y quiero ser longevo y más en un equipo como en el que estoy”, concluyó González.

