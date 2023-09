Gobierno de Andorra dejará sin estadio al equipo de Gerard Piqué

El exfutbolista español y presidente de la Kings League, Gerard Piqué, recibió una importante noticia que afectará a su equipo el FC Andorra, una de las organizaciones deportivas más importantes de dicha nación; el club tendrá que buscar un nuevo estadio para la próxima temporada luego de ser sacado de su casa por el propio Gobierno.

Lo que sucede es que el Gobierno de Andorra emitió un comunicado en el que se detalla que el Estadio Nacional no podrá ser la casa del club de Gerard Piqué para la temporada 2024-2025; esto se debe a que el convenio de colaboración que pactaron y que se mantenía vigente hasta junio de 2024 no será renovado, según informó OK Diario.

Alain Cabanes, secretario de Deportes y Juventud del Gobierno de Andorra, detalló que la intención del mencionado Estado es la de poder mejorar y adaptar a otros deportes el Estadio Nacional; por tal motivo se llevará a cabo un cambio de césped y otras mejoras para que “sea un estadio mucho más polivalente y que lo puedan utilizar muchos más deportes”.

“El FC Andorra tendrá que buscar campo porque el Estadi Nacional, al cambiar el césped, no se adecuará a las condiciones que pide LaLiga. Cuando acabe la competición el junio del 2024 se empezará a hacer el cambio de césped para que sea un estadio mucho más polivalente y que lo puedan utilizar muchos más deportes”, manifestó Cabanes en sus declaraciones al dejar a un lado la opción de ver jugar nuevamente al equipo de Piqué en dicho campo.

“No se puede renovar porque se marcó una fecha y la Federación de Rugby hizo el esfuerzo de desplazarse en Encamp según unas condiciones, y pienso que se tienen que respetar totalmente las partes del convenio y la fecha de junio del 2024 no es aplazable”, agregó de manera contundente el secretario de deportes para dar a entender que no existe intención de un nuevo acuerdo con el FC Andorra.

La ministra de Cultura y Deporte, Mónica Bonell, también habló sobre esta decisión y destacó que ya se encuentran en la búsqueda de un nuevo estadio o la construcción de uno para poder ayudar a la organización de Piqué a poder tener un espacio en el que puedan jugar.

“Había un convenio firmado que acababa en junio y nos consta que están mirando la viabilidad de hacer un nuevo estadio. Hasta que no lo tengan son ellos los que tienen que buscar un campo alternativo a Andorra o afuera”, destacó.

