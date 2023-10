Hispano Luis Arráez hace historia y se convierte en el primer pelotero con un título de bateo en cada liga y en años consecutivos

El infielder venezolano de Miami Marlins, Luis Arráez, hizo historia este domingo durante el último encuentro de la temporada regular 2023 de las Grandes Ligas al convertirse en el primer pelotero de la historia en conseguir el título de bateo en ambas ligas y en años consecutivos.

Arráez, de 26 años, terminó coronándose como el mejor bateador de la Liga Nacional al promediar .354 en 147 juegos, gracias a los 203 hits que conectó la presente campaña y que ayudaron a que Miami Marlins lograra hacerse con uno de los comodines del viejo circuito.

Aunque la hazaña es compartida con DJ LeMahieu como los únicos peloteros de la era moderna en ganar un título de bateo en ambas ligas, el pelotero de Yankees logró hacerlo con Rockies en 2016 y con Yankees en 2020 mientras que el segunda base pudo hacerlo en años consecutivos con Minnesota Twins en 2022 y Miami Marlins en 2023.

De igual manera la diferencia de average entre su más inmediato perseguidor (Ronald Acuña Jr., .337) es la más grande en MLB desde 2018 cuando Mookie Betts bateara .346 con respecto a su rival y compañero de equipo en Boston Red Sox, J.D. Martínez (.330).

La actuación de Arráez fue fundamental para que Marlins alcanzara la postemporada en 2023. FOTO: Rich Storry/Getty Images. Crédito: Rich Storry | Getty Images

Arráez habló sobre su logro minutos antes del encuentro, diciendo que no solo el logro es para él sino para ayudar a ganar a su equipo.

“Significa mucho (el ser campeón bate de ambas ligas). He trabajado duro para esto. Trabajé duro para ayudar a mi equipo a ganar, y esto es increíble. Y no puedo esperar hasta que saquemos 27 outs hoy y entonces vengan y me digan: ‘Hey, ganaste el título de bateo otra vez’. Me hace feliz”, dijo.

Con su nuevo equipo Arráez consiguió dejar números impresionantes para un debutante en una divisa: logró batear el ciclo siendo el primero en hacerlo con Marlins, alcanzó tres juegos de cinco hits en un plazo de 14 partidos y pudo batear cerca de los .400 hasta la mitad de campaña cuando llegó la pausa por el All-Star Game.

Por si fuera poco Arráez apenas totalizó 34 ponches en 617 turnos, lo que lo posiciona como el bateador con la segunda marca más baja de ponches (7.8 %) desde que las estadísticas de Grandes Ligas son medidas por Statcast (2015). Curiosamente, el primer registro lo implantó él mismo (7.1 %) la campaña anterior.

La llegada de Luis Arráez a Miami significó un ganar-ganar tanto para la divisa de Florida como para Minnesota, que adquirió al lanzador Pablo López y éste también pudo llevar a su equipo a postemporada tras ganar la división Central de la Liga Americana dejando registro de 11-8 con 234 ponches.

Sigue leyendo: