Jamaal Bowman activó alarma contra incendios en el Congreso y negó que haya intentado retrasar la votación sobre medida de financiación

El representante Jamaal Bowman admitió el sábado que activó una alarma contra incendios en el Congreso de Estados Unidos mientras que en la Cámara Baja los legisladores, a excepción de un grupo de republicanos radicales, aceleraban el paso para aprobar el proyecto de ley de financiación al gobierno por 45 días para así evitar su cierre.

Según el demócrata, se trató de una confusión y aseguró que en ningún momento trató de retrasar la votación.

“Quiero aclarar personalmente la confusión que rodea a los acontecimientos de hoy. Hoy, mientras me apresuraba a votar, llegué a una puerta que normalmente está abierta para las votaciones, pero que hoy no se abría. Me avergüenza admitir que activé la alarma contra incendios, pensando erróneamente que abriría la puerta”, manifestó el congresista en un comunicado que publicó en X.

🇺🇲 | LO ÚLTIMO: El representante demócrata Jamaal Bowman ha sido detenido y está siendo interrogado por la policía por activar la alarma de incendio, lo que provocó pánico e interrumpió una importante reunión de tensas negociaciones en el Capitolio para evitar un cierre del… pic.twitter.com/24cGHff1m1 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 30, 2023

Dijo que lamenta la situación y se disculpó por cualquier confusión que se haya generado.

“Pero quiero dejar muy claro que no fui yo quien, de ninguna manera, intentó retrasar la votación. Fue exactamente lo contrario: estaba tratando urgentemente de llegar a una votación”, enfatizó.

Bowman dijo que finalmente expresó su voluntad y se unió a los colegas en el esfuerzo bipartidista para mantener abierto el gobierno. Agregó que se reunión después de la votación con el sargento de Armas y la Policía del Capitolio, a petición de ellos, y les explicó lo que había sucedido.

“Mi esperanza es que nadie aproveche esto más de lo que fue. Estoy trabajando duro todos los días, incluido hoy, para hacer mi trabajo, hacerlo bien y cumplir con mis electores. Paz y amor”, concluyó.

Statement from Congressman Jamaal Bowman. pic.twitter.com/v6qjdHNI7T — Congressman Jamaal Bowman (@RepBowman) October 1, 2023

