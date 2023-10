Karol G presume su cita especial en una noche en París junto al hombre que ama

La cantante Karol G este fin de semana disfrutó de grandiosos momentos, debido a que ahora también integra la lista de las personas más influyentes del mundo de la moda, pues estamos hablando de la gala que ofreció BoF 500, donde otras 499 celebridades representan este destacado catálogo.

La colombiana Karol G en la Semana de la Moda de París el pasado sábado 30 de septiembre. / Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images for The Business of Fashion.

A su vez, la colombiana aprovechó su estadía en París y es que se tomó el tiempo para cenar junto a una persona que es súper especial para ella y que de manera constante ha estado a su lado, ayudándola a crecer profesionalmente, y es que se trata de su mánager, quien también es su padre, siendo así como presumió una noche fuera de lo habitual con su ser amado.

“Las noches siempre son bonitas en París, pero hoy mi Cita era mi papá“, escribió ‘La Bichota’. Además, su padre también se tomó unos segundos de su tiempo para comentarle la publicación, y es que le dijo: “Siempre firme, mi bebé“.

Los internautas se tomaron el tiempo para opinar sobre el contenido que estaban apreciando, siendo así como varios de sus familiares destacaron el gran amor que sienten por ellos dos, mientras que otros hablaron del físico de la cantante.

“Hermosa, Dios te siga bendiciendo”, “Los amo amores de mi vida”, “La torre Eiffel, al lado tuyo, no es tan brillante”, “Que momentazo, esos que en la memoria se vuelven dorados”, “París se vio más bonito contigo”, “Estás tan hermosa”, “A comer pan de chocolate”, “Derroche de hermosura en París”, “Carolina Giraldo Navarro por favor qué es esa hermosura”, “Ella es la más hermosa del mundo”, “Me estremecí obviamente mamacita Diosa súper saijayin me encanta me enloqueces”, “Disfruten se lo merecen todo y un poquitín más”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

