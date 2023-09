Filtraron video de la reacción de Anuel AA cuando Karol G recibió un premio por el tema ‘TQG’

Hace algunos días realizaron los MTV Video Music Awards 2023, gala donde diversas personalidades fueron reconocidas por el éxito obtenido en el último año, luego de haber sido nominados con otros talentosos cantantes y entre ellos destacaron Taylor Swift, Shakira y Karol G, quienes además obtuvieron un galardón por el tema musical ‘TQG’, donde hablan de relaciones amorosas pasadas.

El 24 de febrero de 2023 salió la canción que definitivamente las llevó al éxito, primero porque muchos fanáticos se emocionaron tras saber que dos colombianas trabajaron juntas para seguir cautivando a todos aquellos que apoyan su carrera profesional, hecho que las llevó a recibir un premio como ‘Mejor Colaboración’, pero ¿cómo reaccionó Anuel AA?

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre los breves segundo donde se puede apreciar el rostro del reguetonero, y es que muchos han asegurado que pese a que no se encuentra juntos desde hace varios años, pues él siempre se ha alegrado por los éxitos que ‘La Bichota’ ha logrado cosechar.

Sin embargo, otros resaltaron la parte negativa tras decir que seguramente para él fue un momento posiblemente doloroso tras no poderla abrazar y felicitarla por los galardones obtenidos, siendo así como ella aseguró que esa noche logró cumplir una gran cantidad de sueños.

“Él le aplaude su triunfo sufriendo en silencio que más puede hacer”, “Pero no se me agite mijo tómese sus 200 copas”, “Anuel, no es santo de mi devoción, pero él siempre se ha alegrado por los triunfos de Karol y creo que siempre los va a celebrar, realmente Karol va a hacer siempre el amor de su vida…”, “Él nunca le ha tenido envidia y siempre se alegra de sus triunfos“, “Debe ser doloroso ver a su ex, más bella que nunca y triunfando sin él”, “Es una mujer humilde y respeta a los colegas qué tienen más tiempo en esta rama”, “Muriéndose por ella, tenerla tan cerca y no pudiendo la siquiera abrazar”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

