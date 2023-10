Kevin Porter Jr. fue apartado de Houston Rockets por el altercado de presunta violencia doméstica hacia su pareja

El panorama que rodea a la estrella de Houston Rockets, Kevin Porter Jr., luce cada vez más oscuro luego que este lunes se confirmara que la directiva de la divisa ha decidido apartar definitivamente al escolta por la presunta agresión hacia su pareja, la jugadora de la WNBA Kysre Gondrezick.

Durante la rueda de prensa de este lunes a propósito del Media Day de la NBA el gerente general de los Rockets, Rafael Stone, actualizó a los medios sobre el estatus de Kevin Porter Jr. que se enfrenta a un juicio por cargos de agresión en primer grado y estrangulamiento.

En palabras de Stone, dijo que el estado del jugador de 23 años es preocupante y que por esa razón no formará parte del equipo hasta nuevo aviso.

“Hace unas semanas, tan pronto como escuché las acusaciones, informé a sus representantes que no podía formar parte de los Houston Rockets. Ellos entendieron y él no ha estado con el equipo ni alrededor del equipo ni ha tenido ninguna interacción desde ese momento y no estará hoy en el día de prensa ni en el campo de entrenamiento”, comentó el directivo.

Stone incluso terminó dejando en el aire la posibilidad de Porter de regresar para la temporada 2023-2024 de la NBA con Houston y se negó a responder más preguntas sobre el caso, alegando políticas de la liga sobre violencia doméstica.

Porter Jr. se encuentra en medio de un caso penal luego que el pasado 11 de septiembre en horas de la madrugada presuntamente agrediera a su pareja al volver de una salida a un hotel de Nueva York.

Según informes Gondrezick terminó con una vértebra fracturada, una lesión cerca del ojo derecho y completamente ensangrentada, supuestamente todo a manos de Porter Jr.

De concretarse la salida de Porter Jr. de Houston Rockets sería uno de los peores negocios en la historia de la divisa, que en temporada muerta firmó al jugador por cuatro años y $85 millones de dólares, gracias a su desempeño en la 2022-2023, promediando 19 puntos y 5.8 asistencias.

Se espera que para finales del mes de octubre Porter Jr. acuda la corte para responder por las acusaciones que pesan sobre él, luego de haberse declarado inocente en una primera vista judicial.

