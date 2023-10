Balearon a empleado de Taco Bell en Carolina del Norte por no dar el cambio correcto

Un empleado de la cadena de comida Taco Bell, en Carolina del Norte, recibió varios disparos de un cliente que creyó que le había dado la cantidad incorrecta de cambio después de realizar un pedido. El empleado fue hospitalizado y se encuentra con “lesiones potencialmente mortales”.

El hecho sucedió en la noche del sábado 30 de septiembre dijo el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, según Fox Business.

“Las declaraciones de los testigos indican que después de pedir comida, el sospechoso se volvió agresivo en el autoservicio cuando creyó que le habían dado una cantidad incorrecta de cambio“, citó el medio. “El sospechoso procedió a salir del autoservicio y entró al restaurante, donde se volvió más agresivo, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar dentro del restaurante”, agregó la policía.

El empleado de Taco Bell fue trasladado rápidamente a un hospital, mientras que el atacante huyó del lugar.

Gracias a las imágenes de vigilancia y declaraciones de testigos, las autoridades identificaron posteriormente el vehículo involucrado en el incidente, restreándolo hasta su casa.

“El sospechoso salió y se entregó, donde los agentes pudieron detenerlo sin incidentes“, dijo el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg.

La policía identificó al sospechoso como Doll McLendon, de 67 años de edad. Fue acusado de agresión con un arma mortal con intención de matar, infligir lesiones graves y disparar un arma contra una propiedad ocupada.

Luego del ataque, la televisión local Canal 9 entrevistó a otros clientes sobre el hecho.

“Por cosas pequeñas como no conseguir el cambio adecuado o no obtener la comida adecuada, no vale la pena matar o disparar a alguien”, dijo un cliente identificado como Jazmyn Jackson, según recogió Wsoc-TV.

Taco Bell emitió un comunicado

“Estamos sorprendidos de saber que esto sucedió”, dijo Taco Bell en un comunicado a Fox Business.

“Entendemos que el propietario de la franquicia y operador de esta ubicación está trabajando con las autoridades locales en su investigación y ofrecerá apoyo a todos los miembros del equipo presentes“, concluyeron.

