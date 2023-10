Inteligencia artificial se convierte en Gerard Piqué para pedirle disculpas a Shakira por su infidelidad (+Video)

La ruptura del exfutbolista español y presidente de la Kings League, Gerard Piqué, con la cantante colombiana Shakira, se ha convertido en uno de los sucesos más importantes vinculados al mundo deportivo de los últimos años gracias a las constantes canciones de traición que le he dedicado la barranquillera al padre de sus hijos.

Piqué traicionó el amor de la cantante al serle infiel con su actual pareja, Clara Chía Martí, con quien actualmente se encuentra viviendo en la ciudad de Barcelona mientras que la artista se mudó a los Estados Unidos para alejarse de todos los problemas que vivía en España.

Ahora ha surgido una nueva polémica vinculada con el exjugador del FC Barcelona por un presunto video en el que se le puede ver pidiéndo disculpas a Shakira por todo el daño que le hizo; además admitió que cometió un terrible error al serle infiel y aseguró que nunca quiso hacerle daño a ella ni a sus hijos.

“Qué tal amigos. Hoy estoy aquí porque después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Mi relación con Clara Chía ha terminado y quiero decirte Shak, perdón. Te amo Shakira, eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo, por favor perdóname”, dice Piqué en el video.

A pesar de estas palabras, el video es realmente una imagen extraída por medio de una inteligencia artificial con la que jugó una usuario en su cuenta de la red social Instagram y descartó la opción de ser una verdadera muestra de arrepentimiento por parte del empresario español.

“Jugando un poco con la inteligencia artificial @pique pide perdón a @shakira. Sucederá algún día..? Gracias @nanatomedia por hacer posible lo imposible. #ia #ai que opinan ustedes de la inteligencia artificial?”, escribió la usuaria Tanya Charry.

El hecho había generado un fuerte revuelo por medio de las redes sociales, debido a que la ruptura de Shakira y Piqué ha generado fuertes opiniones desde la primera canción que lanzó la colombiana en su contra.

