Cuánto dinero gana Walmart cada segundo

Walmart es una de las cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos y del mundo. Y es que la empresa ofrece precios bajos en todo tipo de productos. Es por eso que es uno de los preferidos de los clientes.

Además de ser dueña de las cadenas de almacenes Sam’s Club, la empresa también tiene estaciones de gasolina y comercializa marcas privadas como Equate, Mainstays, George, Onn, Parent’s Choice, Time and Tru, Wonder Nation, y No Boundaries.

Al tener tantas fuentes de ingreso, de acuerdo con datos de la empresa de servicios financieros Tipalti, Walmart gana $428 dólares cada segundo.

Esto quiere decir que cada minuto gana $25,704 dólares, y cada hora obtiene $1,542,237 dólares.

Cada día la empresa tiene ingresos de $37,013,699 dólares, lo que al año son $13,510 millones de dólares.

Esto no es tan sorprendente tomando en cuenta que la empresa se expandió rápidamente casi en cuanto se fundó.

Y es que la primera tienda abrió en la ciudad de Rogers, Arkansas, el 2 de julio de 1962. En tan solo 5 años, ya tenía 24 sucursales en el estado.

Actualmente, según su sitio web, Walmart cuenta con 10,500 tiendas en 20 países y tiene empleados a alrededor de 2.1 millones de personas alrededor del mundo.

1.6 millones de ellos se encuentran en los Estados Unidos.

