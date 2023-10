David Bisbal sufre con el olvido de su padre

Pese a que en su carrera está en uno de sus mejores momentos, la vida personal de David Bisbal se encuentra en una montaña rusa de emociones, pues diario es testigo de cómo la salud de su padre se deteriora a pasos agigantados.

El cantante acudió al programa español “El Hormiguero” y ahí reveló lo difícil que es el hecho de que don Pepe haya sido diagnosticado con Alzheimer hace unos meses, pues en muchas ocasiones no sabe quiénes son los miembros de su familia.

“Ya nos hemos ido acostumbrado a sus olvidos, pero es durísimo la primera vez que ya no te reconoce, se te parte el alma. Ya no me reconoce ni a mí ni a mis hermanos y a veces ni siquiera a mi madre, que es quien siempre está con él”, dijo David.

Asimismo, el intérprete de éxitos como “Bulería” y “Ave María” confesó que aunque su progenitor no tiene conocimiento sobre sus seres queridos, las memorias de cuando fue un gran boxeador permanecen intactos e incluso ha compartido varias anécdotas.

Sigue Leyendo más de David Bisbal aquí:

· Latin AMAs 2023: Brilló el respeto, la fusión, la unión de géneros, generaciones e idiomas

· David Bisbal sorprende con nuevo dueto con Los Ángeles Azules

· David Bisbal y Rosanna Zanetti alquilaron una mansión mientras remodelan la suya