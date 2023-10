Luis Rubiales sobre beso que le dio a Jenni Hermoso: “Fue algo natural entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo”

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales compareció este miércoles ante la Audiencia Nacional de España, donde en poco menos de 55 minutos ofreció su versión de los hechos ocurridos en la ceremonia de premiación del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, torneo que se llevó la selección de fútbol femenino de España.

Según adelantó “El Español”, Rubiales no se mostró arrepentido sobre el beso no consentido que le dio a la futbolista Jenni Hermoso, argumentando que fue “algo natural entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo”.

A la pregunta del juez sobre si el beso había sido consentido con la jugadora antes del beso, Rubiales afirmó que “estaba abrazando a las jugadoras, al entrenador, cuando pasa ella. Viene hacia mí a darme un abrazo. Nos abrazamos, ella me levanta y hago un gesto para no caerme, todo esto en una conversación en la que yo le recuerdo que sin ella no habríamos ganado el Mundial. Entonces le pregunto, le pregunto. Y ella me dice vale”.

Jenni Hermoso presentó una denuncia contra Luis Rubiales y otros directivos de la RFEF. Crédito: JAIME REINA | AFP / Getty Images

“Ella me coge de donde puede, yo la agarro también y no hay más. Dos o tres minutos después, me levantaron entre todas y me mantearon. Y en ese momento no diré que no me toquen, con perdón, el culo, las rodillas o la espalda. Hemos ganado un Mundial y es una cosa indescriptible la euforia y la alegría tan tremenda que hay”, aseguró Rubiales en su declaración.

La investigación a Luis Rubiales continúa su curso luego que el juez De Jorge contara con las declaraciones de personajes como Alexia Putellas, Jenni Hermoso y próximamente las de el exseleccionador Jorge Vilda y el seleccionador masculino Luis de la Fuente.

