Mujer de 61 años se gana $2 millones en la lotería, pero toma una decisión que la hace perder $800 mil de inmediato

Una suertuda mujer del condado de Macomb, en el estado de Virginia, le pegó al gordo en gran y se convirtió en millonaria llevándose un premio de $2 millones de dólares. Sin embargo, de inmediato le quitaron $800 mil dólares por la manera en que cobró.

La jugadora de 61 años, que prefirió mantener su identidad en secreto, compró un boleto raspadito del juego Magnificent 7s en una estación de gasolina Sunoco, ubicada en la calle 42986 Mound Road en la ciudad de Sterling Heights.

“Compro boletos instantáneos a menudo y me gusta jugar a todos los diferentes juegos”, dijo la suertuda ganadora a los funcionarios de la lotería del estado cuando fue a cobrar su premio.

“Cuando raspé este boleto y vi que había ganado $2 millones, no entendí que realmente había ganado. Me quedé mirando el boleto con incredulidad esperando a que lo asimilara, pero todavía no lo siento real”, añadió.

La jugadora tenía dos opciones al cobrar. La primera que le dieron es que podía obtener los $2 millones de dólares completos, pero divididos en 30 pagos anuales más pequeños.

La segunda opción era darle un solo pago único de $1.2 millones de dólares. Es decir, que perdería $800 mil dólares, pero tenía una mayor cantidad de dinero de inmediato.

La mujer optó por la segunda opción.

El juego de raspadito de lotería Magnificent 7s se comenzó a vender en septiembre de 2022. Desde entonces, los jugadores se han sacado $68 millones de dólares en premios.

Sigue leyendo:

· Hombre gana premio de lotería de $25 mil al año de por vida, pero decide recibir un solo pago de $390 mil

· Cuánto dinero de impuestos tendrías que pagar si ganas los $1,200 millones de Powerball

· Jugador de Powerball elige números con fechas de nacimiento de hijos y nietos y gana $2 millones

· Pareja tuvo antojo de tacos y eso la lleva a ganar $1 millón de dólares

· Hombre compra boleto de lotería de $1 dólar y se gana casi $9 millones de dólares

· Mujer gana $1 millón, pero le quitan $360 mil dólares al momento de ir a cobrar

· Hombre de Virginia convierte $20 dólares en $500 mil dólares jugando a la lotería