“Quiero verlo contra alguien de su tamaño”, excampeón mundial Timothy Bradley propuso contrincantes para la próxima pelea de Canelo Álvarez

Canelo Álvarez logró retener el pasado sábado ante Jermell Charlo sus cuatro títulos mundiales en la categoría supermediano. En una pelea que se definió por decisión unánime, a pesar de que el mexicano estuvo cerca en varias oportunidades de noquear al estadounidense.

Sin embargo, las criticas hacia Canelo no faltaron. Pues algunos analizan que el oponente del púgil mexicano estuvo en desventaja, pues tuvo que subir 14 libras para este pelea, por lo que Charlo se estrenaba en la categoría ante un Álvarez que ya tiene un par de años en este peso.

Canelo admitió después de la pelea que “a este Canelo no le gana nadie… Estoy ansioso por el próximo combate, no me importa contra quien sea”. La fecha en el calendario en la que Canelo volverá al ring será el próximo 4 de mayo, según su contrato.

Aunque no se sabe el contrincante, algunos ya empiezan a proponer nombres interesantes para subir al cuadrilátero con el tapatío. Uno de los que recientemente propuso un par de boxeadores para hacerle frente a Canelo fue el excampeón mundial Tomothy Bradley.

“Quiero verlo contra alguien de su propio tamaño, alguien a quien le voy a devolver el golpe. Quiero verlo contra David Benavidez. Quiero verlo contra Dmitry Bivol”, señaló el exboxeador en una entrevista con FightHype.

Ambos boxeadores que propone Bradley tienen altas probabilidades de pelear ante Canelo. Por un lado Benavidez viene sonando desde hace algunos meses como rival del campeón mexicano. Mientras que Bivol, quien ha sido uno de los únicos dos boxeadores que han podido vencer a Canelo, también suena como una posibilidad, pues Álvarez busca revancha por la derrota de 2022.

Bradley además afirma que Canelo no debe moverse de su peso, sea cual sea su rival en mayo de 2024. “Debe quedarse en 168, no quiero verlo en 175 contra Bivol. Quiero verle en 168 para todos tus combates”.

Otro que defiende un enfrentamiento entre Canelo y Benavidez, es justamente el papá y entrenador de David. Con el argumento de que Álvarez tiene que pelear con un verdadero peso supermediano.

“La única manera de poder calificarlo y ver dónde está es pelear a un legítimo 168 libras. Y para poder calificar a Canelo tendría que enfrentar a David Benavídez para ver exactamente dónde está. Si todavía tiene para las grandes ligas o si ya es el fin de su retiro, eso tiene que demostrar Canelo. O tal vez pensar que algún día vamos a estar nosotros en esa posición y yo creo que es la nueva era de David Benavidez”,explicó José Benavidez.

