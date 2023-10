Canelo Álvarez considera que Jermell Charlo no saltó al ring para vencerlo

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, logró una impresionante victoria este sábado 30 de septiembre para retener su título indiscutido de los pesos supermedianos tras derrotar al estadounidense Jermell Charlo. Sin embargo, en unas recientes declaraciones el peleador tapatío no se mostró del todo contento por el resultado que obtuvo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Nevada.

Lo que sucede es que el pugilista azteca consideró que Jermell Charlo no hizo nada para intentar vencerlo en el combate disputado en territorio estadounidense; dichas palabras las dio a conocer durante la conferencia de prensa posterior al combate al afirmar que en muchas oportunidades los peleadores no logran tener el rendimiento esperado dentro del cuadrilátero y esto fue lo que le facilitó vencerlo por decisión unánime.

“Eso le pasa a muchos peleadores, pero no es algo que esté en mi mente, que él haya salido solo a sobrevivir. Yo hice mi trabajo. Yo creo que él no hizo nada para ganar. Ese era mi plan, neutralizar todo lo que él intentara hacer. Es un buen contragolpeador con la mano izquierda. Traté de que no me golpeara con ese golpe. A veces los peleadores no logran hacer nada en una pelea”, expresó.

“Él salió a moverse, a que le pegara lo menos que se pudiera. Es un buen peleador, no por nada es indiscutido también, entonces hay que darle crédito también a Jermell. Son 12 rounds para mostrar quién es mejor en 12 asaltos. En el boxeo a veces se da el nocaut y a veces no. No se pudo en esta ocasión, porque también tenemos un gran peleador enfrente, que se sabe mover muy bien. Hicimos nuestro trabajo y estoy muy contento con lo que hice. A veces no se puede noquear, y no por eso no quiere decir que esté mal”, agregó el Canelo.

Charlo, quien subió de las 154 libras a las 168 libras para poder enfrentarse contra el Canelo Álvarez,, quería hacer historia al convertirse en doble campeón indiscutido del boxeo; a pesar de eso reconoció que resultó ser bastante complicado mantener el ritmo de pelea por el incremento de peso y que esto empeoró por el tiempo de inactividad que tuvo en el ring (tenía año y medio que no disputaba una pelea).

El Canelo Álvarez logró demostrar una impresionante capacidad deportiva que le permitió hacerse con el completo dominio del enfrentamiento y obtuvo la victoria en las tarjetas con una puntuación de 119-108, 118-109 y 118-109 ante el estadounidense, quien no demostró su mejor actuación en el cuadrilátero.

Este duelo le permitió al tapatío poder acabar con los rumores sobre su presunta caída deportiva en los rings, debido a que logró derrotar a uno de los peleadores más cotizados dentro de las 154 libras.

Sigue leyendo:

–Henry Martín lanza duro mensaje contra Antonio Mohgamed tras insinuar ‘amaño de partido’ del Club América

–Chicharito Hernández afirma que Edson Álvarez tendrá una impresionante carrera dentro del West Ham

–Taylor Swift sigue haciendo suyos los partidos de los Kansas City Chiefs y ahora se llevó a dos estrellas de Hollywood