Austin Trout asegura que Jermell Charlo “se veía asustado” al enfrentarse contra el Canelo Álvarez

El boxeador estadounidense, Austin Trout, decidió mantener la llama viva tras la pelea del pasado 30 de septiembre entre su compatriota Jermell Charlo y el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien terminó siendo el vencedor del combate para retener su título como el campeón indiscutido de los pesos supermedianos.

El pugilista, que se enfrentó en su mejor momento contra Charlo y Canelo, consideró que el estadounidense demostró un claro temor al momento de enfrentarse en el cuadrilátero contra el azteca, hecho que al final le terminó generando problemas para poder quedarse con la victoria.

“Jermell Charlo se veía asustado, y en cuanto pescó un golpe con sus guantes, pensó que no quería correr ningún riesgo. Creo que debió haber sacado la versión de Charlo de 154 libras. Creo que no vimos a un Charlo fino (como en 154). Vimos a un Charlo intentando sobrevivir”, resaltó Trout durante una entrevista ofrecida con MillCity Boxing.

Asimismo, el boxeador consideró que este pensamiento no inicial afectó el rendimiento de Charlo no solo le generó problemas, sino que también lo terminó aceptando a lo largo de los rounds.

“No desde el inicio (salió solo por el cheque). Creo que salió realmente a ganar, pero luego (conforme avanzó la pelea) pensó más en que le dieran su dinero, y no salir noqueado, para no perder cartel. Creo que pasó eso, porque al final de la pelea dijo sentirse orgulloso (de no haber sido noqueado)”, detalló en sus declaraciones.

“Yo no sé cuál era su plan A. ¿Era moverse? ¿Era pegar y moverse? Porque cualquiera que haya sido su plan, no le funcionó y no intentó un plan B o C. Su esquina (con Derrick James como entrenador) no tuvo nada para ofrecerle. No tenían instrucciones. Solo le decían que soltara las manos”, agregó Trout.

Para finalizar, Austin Trout estuvo que el principal punto que terminó afectando a Jermell Charlo en su enfrentamiento contra el Canelo Álvarez fue su inactividad, debido a que no tenía un combate oficial desde el pasado 14 de mayo de 2022 cuando noqueó a Brian Castaño para convertirse en el campeón indiscutido del peso súper welter.

“Si yo fuera él, yo diría que la razón de la derrota fue la inactividad. Habría sido una pelea diferente de haber tenido otras peleas en los últimos 15 meses. Jermell iba en ascenso, y luego tuvo esa pausa de 15 meses. Si no peleas en año y medio, toda esa inercia se rompe y se quema. Luego regresa a pelear directo contra Canelo. Habría sido una mejor pelea si hubiera tenido un poco de más actividad”, concluyó.

