Hija del Canelo Álvarez quiere seguir los pasos de su padre y estar ligada al mundo del deporte

Emily Cinnamon, hija mayor del reconocido boxeador y campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se perfilaba como una modelo o una importante figura importante dentro de la actuación mexicana. Sin embargo, la joven figura tomó la decisión de acabar con todos esos rumores y afirmó que su objetivo es mantener el linaje deportivo de su padre y aspira a ser toda una deportista.

Durante una entrevista ofrecida por Cinnamon con la revista Caras, la heredera del pugilista azteca aseguró que posee una importante pasión por los caballos y la equitación, disciplina con la que aspira poder lograr convertirse en una de las figuras más importantes dentro de los deportes ecuestres para poder alcanzar un cupo dentro de los Juegos Olímpicos.

“En el deporte tengo mis sueños muy claros, quiero representar a México en unas Olimpiadas, en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y competencias de alto nivel y talla internacional”, expresó la primogénita del peleador tapatío que viene de ganar una importante pelea contra el boxeador estadounidense Jermell Charlo.

Durante la misma entrevista fue cuestionada sobre la posibilidad de ingresar al modelaje y la actuación como se tenía previsto su futuro; a pesar de esto descartó cualquier opción y aseguró que su intención es poder crecer como una deportista y así poder conquistar muchos títulos junto a sus caballos.

“En este momento la actuación y el modelaje son cosas que uno intenta, pero como tal, no tengo planeado seguir haciéndolo. Obviamente si se llega a dar una oportunidad de algo que realmente me interese en un futuro, las puertas no están cerradas. No es como que me vea más grande siendo actriz o modelo, me sigo viendo como deportista, esa es mi prioridad”, agregó Cinnamon.

“Estoy muy agradecida, pues siempre me ha impulsado; él ha dicho que me va a apoyar en todo lo que yo quiera hacer, aunque también me dice que la escuela debe ser mi prioridad”, concluyó la hija del Canelo Álvarez.

